La atleta española Adiaratou Iglesias ha ganado este sábado la medalla de plata en los 400 metros de la clase T13 (discapacidad visual) de los Juegos Paralímpicos de Tokio, su segundo metal en la cita y la número 34 para España.

La velocista gallega, ya campeona de los 100 metros, ha vuelto a librar una bonita pugna con la azerbaiyana Lamila Valiyeva, pero esta vez le ha faltado energía en los metros finales y ha concluido segunda con 55.53, mejor marca personal.

"El ritmo no lo llevo muy bien"

Adiaratou Iglesias confesó que aún no lleva "muy bien" cómo debe ser el ritmo en "una prueba muy complicada" como los 400 metros, en la que llegaba a los Juegos Paralímpicos de Tokio sin tantas expectativas como en los 100, y reconoció que tras ganar la plata y su segunda medalla podrá empezar a "entender" lo que ha hecho en la capital japonesa.

"Estoy empezando en el 400 y el ritmo no lo llevo muy bien. En los últimos 80 metros he empezado a sentir el ácido láctico y me pesaba todo el cuerpo y he intentado luchar hasta el final, creo que lo he hecho bastante bien y he llegado con la sensación de haberlo dado todo", señaló Iglesias a los medios tras recoger su medalla.

La velocista se tuvo que "tumbar y todo" por el esfuerzo al cruzar la meta. "El 400 es una prueba muy complicada y se necesita más trabajo de distancia muy larga. Yo no conocía a la azerbaiyana, no sé si es más de 400 o de 200, pero soy más de 100 y 200 y este año me he visto en un poco de aprieto para trabajar el 400. Normalmente lo trabajo un poco pero hace falta más competición, el trabajo del ácido láctico", comentó.

"Estoy muy contenta. Venía de primera en el ranking, pero no siempre muestra cómo está la gente en realidad. De hecho, la azerbaiyana no aparecía con esas marcas reales. La única idea que tenía era coger una medalla en el 100 porque es una de mis pruebas, en el 400 venía a ver lo que pasaba. Sabía que iba a estar entre las tres primeras, pero era un poco imprevisto", añadió la campeona del hectómetro.

Además, la natural de Mali rebajó en dos ocasiones su marca personal. "Me dijo mi entrenador que en las series fuésemos a buscar mi marca porque sabía que iba a estar entre las tres primeras y que mi objetivo fuera buscar una buena marca, posicionarme bien y luchar hasta el final", apuntó.

"Ahora mismo no tengo palabras. Ni siquiera he celebrado tanto la del 100 porque no quería desmadrarme porque eran muchas emociones. Me he reservado, me he contenido un poco. Y ahora como ya no tengo ninguna prueba más, me soltaré y empezaré a entender realmente lo que he hecho. Son dos medallas, palabras mayores y espero valorarlo como se merece. Estoy supercontenta ahora mismo y superfeliz de haberlo hecho", sentenció sobre su paso por Tokio donde debutaba en unos Juegos.