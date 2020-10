Naturalizar el insulto

Pero vamos a lo mollar: el ínclito vicepresiente nos viene a decir que lo del insulto debe ser una cuestión normal entre los comunes, como lo es, visto lo visto, en el parlamento.

Se olvida el miembro del ejecutivo de algo tan importante como que la libertad para que él diga lo que estime oportuno y conveniente, el que el respeto y la educación no son menos importantes .

Es preocupante la intolerancia hacia las perspectivas opuestas, culpando de los males propios entre otros a la prensa, en un intento de debilitar nuestras normas de debate, de tolerancia con base a un pensamiento único. Por otro lado era de esperar de la ultraizquierda que se censure lo que no coincida con su ideario. Ahora que está de moda todo lo que "inquieta y perturba", intentando cercenar la libertad de prensa y por ende de expresión.

Si partimos de la base de que la mala educación es hablar con la cabeza vacía, de momento hay que cuidarse de las personas que sus acciones no coinciden con sus palabras. No creo que nadie se moleste porque defina lo que es la realidad actual porque ni me imagino lo que puedan pensar si supieran lo que pienso en realidad.

Sin respeto no hay forma de distinguir a las personas de las bestias, hay muchos políticos que quieren que se les respete , sin pensar que primero tienen que pensar en respetar a los demás .