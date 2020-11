El espionaje a dos líderes de ERC

De no vivir momentos tan confusos, la noticia de que los teléfonos móviles de Roger Torrent y Ernest Maragall han sido pirateados por medio de una herramienta informática de espionaje habría causado un cataclismo político. El presidente del Parlament de Cataluña y el exconseller del Govern catalán son miembros de la cúpula de ERC, sostén parlamentario del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos y, por tanto, protagonista principal del escenario político español hasta que el coronavirus mandó al trastero todo lo que no tuviese que ver con la pandemia. Se ha sabido mucho de ese espionaje, incluso que el medio de pirateo fue con toda probabilidad el programa Pegasus de la empresa israelí NSO. Pero lo que no se conoce es quién contrató los servicios de ese proveedor, no sé si de herramientas informáticas o de material de contrainteligencia que en este caso se dan la mano. Las sospechas han recaído en el antiguo general Félix Sanz, director del CNI entre 2009 y 2019, con quien los afectados, Torrent y Maragall, han anunciado que van a querellarse. Pero yo no pondría la mano en el fuego avalando tal hipótesis porque los adversarios políticos de Esquerra son muchos y, entre ellos, los más notables no tienen tanto que ver con Madrid como con Waterloo.