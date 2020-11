Cobros temporales y pagos permanentes

No se entiende un sistema que por un lado permite contratos temporales de trabajo y por el otro nos obliga a firmar compromisos de servicios indefinidos. Es una cuestión de lógica, Gregorio, así que, o jugamos todos o rompemos la baraja.

Tenemos que decirle al banco que no nos cargue los gastos de mantenimiento de cuenta cuando vamos a estar un mes o dos en la Conchinchina y no la vamos a utilizar para nada.

Pero no, tenemos que seguir pagando, aunque no muevas ni un duro de la cuenta. Y lo mismo pasa con la luz o el agua que, aunque tengas tu casa cerrada a cal y canto y desconectes todos los servicios durante meses, tienes que seguir pagando por algo que no utilizas.

Más de lo mismo pasa con el teléfono, que ya lo puedes destrozar a martillazos y tirarlo a la basura que tendrás que seguir pagando por él.

Lo normal sería que, después de un tiempo de estar fuera de casa, recibieras una notificación de la empresa de la luz y del agua en la que dijera: No le cargamos gastos este mes porque, según la lectura de su contador, no ha hecho ningún consumo?

Pero ya no se contrata nada que no implique una cuota fija de mantenimiento sea explícita o implícitamente.

Y que no se te ocurra, por ejemplo, llevar al niño a uno de esos centros dentales donde te recomiendan que le pongas un aparato corrector, porque enseguida te organizan un programa de mantenimiento para los próximos años que te va a costar un pico. En esos nuevos centros te informan que puedes aplazar sin gastos el pago de la operación, y te ponen en manos de una financiera que, si el centro cierra, vas a tener que seguir pagando, aunque no terminen de hacerte el trabajo.

Tampoco los mayores nos escapamos de fichar en el dentista de forma permanente, donde te dicen que el implante es la mejor solución para tu boca, pero lo que no te dicen es que también es la más cara, porque después vas a tener que volver todos los años a hacerte una revisión y una limpieza que te costará una media de quinientos euros? más lo que surja, que siempre surge algo.

Tendríamos que tener el valor suficiente para venderlo todo y luego irnos a vivir a un piso de alquiler que esté bien situado con los gastos de luz, agua y comunidad incluida, y quitarnos de una vez de teléfonos, bancos y cualquier otro gasto de los que pretenden "fidelizarte", que ya no está uno sino para ser fiel a uno mismo, Gregorio.

Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.