A Corinna le parece poco dinero

La porción más destacada por los medios, en la entrevista de Corinna con la BBC, no fue el fragmento en que esta agente de demolición de la monarquía española se jacta de que una donación de 65 millones de euros a su augusta persona no resulta excesiva. Al contrario, la suma le parece modesta y está a punto de demandar un aumento. La hábil contable reseña que esa pequeña fortuna, equivalente a un obsequio de doscientas casas, no es desmesurada en comparación con la fortuna atribuida a Juan Carlos I, que el New York Times selló canónicamente en mil ochocientos millones de euros.