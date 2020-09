Los ayuntamientos piden respeto

Asisto atónito a las nuevas revelaciones sobre el asunto Bárcenas, no dejo de llorar sobre el circo político de la calle San Jerónimo. Lo primero me lleva a preguntarme qué tipo de personajes nos han gobernado, pregunta que tiendo a responderme diciendo que muchos eran carne de cárcel, parte de los restantes candidatos al manicomio, y los que eran decentes, en contacto con los anteriores, debieron correr un grave riesgo de convertirse en una u otra de las dos posibilidades anteriores. Por una siniestra continuidad con los peores hábitos franquistas y aprovechando algunos de sus métodos, esa gente se encaramó a posiciones de poder generando a su paso corrupción, impunidad, desprecio por la ciudadanía y esa mugre contagiosa y pegajosa de ambientes inmundos y sórdidos. ¿No habrá forma de que se produzca una reacción política de las nuevas dirigencias que pidan perdón a la ciudadanía por la injuria que nos infligieron al gobernarnos con aquella gente que presidían Aznar y Rajoy? ¿No estarán en condiciones de romper con ese pasado oprobioso? ¿No aprenderán nunca a respetarnos? Parece que eso no está en su agenda. Escuchen las declaraciones serviles de ese Secretario de Estado de Interior, que jura lealtad al partido y promete aguantar, al tiempo que sabe que sirve a personajes degradados que lo llevarán a la desgracia. ¿Es justo que en España se tenga una idea de partido tal, que pida a sus miembros prestaciones que se parecen a las de un ejército de mafiosos? El mal viene de que solo ven sus reflejos en las actuaciones del partido de enfrente, ignorando a la ciudadanía. Así, se sienten legitimados a seguir con una política que avergüenza a quien no haya suscrito pactos de sangre. El barniz de ideología es la tinta en la que se pierden. Escuchen si no a la Ministra de Hacienda responder a la derrota del plan de expropiar a los ayuntamientos de sus remanentes. Se queja la señora ministra de que es muy cómodo decirle "no" al Gobierno. La imagen que parece proyectar es que ella está trabajando denodadamente y que los demás están ahí, como espectadores del circo, y que solo tienen que bajar perezosamente el pulgar de forma caprichosa. Todo menos aceptar la evidencia de que nadie quiere ese plan propuesto. Lo cómodo es cometer una injusticia como la que quería perpetrar el Gobierno con los Ayuntamientos, alargar la mano y meterla en la bolsa ajena. Lo trabajoso es forjar un plan con los Ayuntamientos que permita definir la tarea de los municipios en esta terrible situación. Pues la gente real y corriente, la que no está encaramada a chiringuitos oficiales como esa Federación de Municipios y Provincias, la que vive en pueblos y ciudades, está viendo día tras día cómo sus vecinos cierran negocios y ponen en alquiler o en venta sus locales; cómo se entristece la vida urbana y cómo todo vuelve al ambiente de hace muchos años. ¡Y en esta situación, los Ayuntamientos tienen remanentes que no pueden utilizar! No sé a qué esperan para darse cuenta de que muchos de los problemas que tiene el Gobierno para hacer llegar a su destino las ayudas programadas, proceden precisamente de que quieren hacerlo todo desde los Ministerios de Madrid.