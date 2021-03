Hay personas que rehúsan de todo aquello que tiene rostro humano y son la exigencia de la demostración. Nuestra sociedad es una colección de cromos repetidos y la imitación es el recurso de semejanza que a día de hoy más se emplea. La vida (opinión subjetiva) no es un sueño concreto de felicidad, por lo tanto, ya está bien de pretender vender vidas idílicas y no admitir que lo teatral (tarde o temprano) se vuelve cómico. El contorno principal del ser humano es el sufrimiento. Y aunque para todos no tiene la misma forma: ahí está. ¿Saben? Aquellos que se amparan en la presencia desmesurada de lo idílico y perfecto me resultan unos falsos. La vida, afortunadamente, son variaciones. Unas veces estamos mejor, otras veces estamos peor. Sí, creo que en la interioridad de los instantes, está el magnífico aspecto de lo verdadero. Y también de lo falso. La existencia, la nuestra, no debería ser el imperativo que con simplicidad adorna el sentido particular de la vida.

Desde hace tiempo veo una alegría colosal en las personas que no necesitan demostrar nada. Dicho de otro modo, me resulta gratificante ver que aún existen personas que hablan abiertamente de lo cotidiano, y no necesitan concluir en nada. Las conclusiones (muchas veces) son el tono presencial de las inseguridades. Con tanto triunfador, perfecto, erudito y un largo etcétera, se agradece encontrar personas que son la ocasión de una lágrima, el suspiro de la evidencia, y la salud robusta del hombre que pasa hambre. La angustia es el efecto colateral del desarrollo...

Lo auténtico no todo el mundo lo consigue entender. Claro, es un lugar de lenta travesía, al que se llega despojándose de todo. Aunque para muchos lo espontáneo resulte una blasfemia; es el renglón más legible de un libro de un libro llamado vida.

¡Fíjense que bien me he hecho el moño que ha venido una ráfaga de viento y no me he despeinado! En el exceso de ropaje a veces está el genio vacío que impregna la nada en algo.