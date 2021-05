Es por eso que decimos que, el que quiere, puede, y que no hay mayor fuerza que la fe y la confianza en lo que haces para conseguir lo que quieres.

Cuando a los diecisiete años hacía el servicio militar, conocí a un tipo que era corredor de fondo, y me enseñó que el mérito de un buen fondista no es correr sin cansarse, sino la capacidad que tiene para recuperarse.

En 2018 se estrenó “The Mule” (La Mula), una película de Clint Eastwood basada en hechos reales que cuenta la historia de un hombre de ochenta años que decide cambiar completamente de vida para dedicarse a transportar drogas a donde quiera que le manden, y que, a pesar de ser tan viejo, consigue hacer su trabajo con seriedad, discreción y hasta podría decirse que con profesionalidad.

En la banda sonora de la película, el cantante country americano Toby Keith interpreta la canción “Don´t let the old man in” (No dejes que el hombre viejo se meta en ti), una idea que surgió cuando Clint Eastwood y el cantante se encontraron un día jugando al golf. Toby Keith, que tenía entonces unos 56 años, le preguntó al actor que como a su edad se las arreglaba para seguir trabajando tanto y con tanta pasión, y se quedó perplejo cuando Clint le contestó que cada mañana se levantaba y mirándose al espejo se decía: “no dejes entrar al viejo”

Eso le dio la idea para que, poco después, compusiera la banda sonora de la película, que es un canto a lo que, aún con los años, se puede sentir, y que la edad no es una limitación que anule nuestra capacidad creativa.

Es evidente que los años deterioran nuestro cuerpo y que pueden transformar nuestro espíritu, pero, si no queremos convertirnos en un trasto viejo, tenemos que reinventarnos cada día y crear nuevos proyectos con nuevas metas que alcanzar, como si nunca fuésemos a morir. Que no solo por viejo te mueres, ni tampoco nadie sabe cuánto tiempo le queda de vida, y que, como dijo Fellini, “No hay un final ni hay un principio, solo existe una infinita pasión por la vida”.

En la canción de Toby Keith, tan sencilla como cargada de intensidad poética, el autor nos pregunta que cómo seríamos si no supiéramos el día que nacimos, lo que da mucho que pensar.

Tendríamos que hacernos esa misma pregunta, Gregorio. Aunque, seguramente, diríamos que tenemos muchos años menos, y puede que sea así, aunque a veces parece que, de repente, nos hubieran caído cien años encima.

Un abrazo y no dejes entrar al viejo, amigo, y hasta el martes que viene.