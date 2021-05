El caos jurídico

Como era fácilmente previsible, del estado de alarma se ha pasado a un caos jurídico alarmante después de que el Gobierno se empecinara durante todo este tiempo en no proponer un plan de emergencia alternativo al igual que sucede en otros países. La irresponsabilidad manifiesta del Ejecutivo, sumada a la de muchos ciudadanos decididos a vivir la vida loca tras un largo año de confinamientos, toques de queda y limitaciones, no presagia nada bueno. No hemos aprendido aún a descorchar una botella.