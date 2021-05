‘Otro mundo es posible y necesario’

En esta nueva era protagonizada por los avances en la ciencia y la tecnología, y con la inteligencia artificial como vector de grandes transformaciones que derriben fronteras, nos disponemos a formar parte de una sociedad global en la que el conocimiento se extiende rápidamente y las evidentes transformaciones han llegado para quedarse. Por ello, las mujeres también queremos conducirlas y sentar junto a los hombres las bases de otro modo de vida representado por un modelo inclusivo y respetuoso con todos los seres vivientes, así que propondremos cuantas modificaciones sean precisas para que las nuevas leyes derivadas de estos imparables avances tecnológicos no generen nuevas discriminaciones. Limitarnos a los logros obtenidos hasta la fecha no resulta suficiente. Resulta perentorio establecer los principios de una nueva gobernanza como fundamento y base de otro ideal de mundo, y no vamos a resignarnos a esperar cien años más para conseguir la plena igualdad real y efectiva.

Nos corresponde reafirmar el derecho a la igualdad de todos los seres humanos como fuente de toda legitimidad y, para ello, juzgamos necesario dotar a la Corte Penal Internacional de una nueva Sección que sancione a los gobiernos infractores por las desigualdades por razón de sexo, así como elaborar un Código Penal Internacional que determine dichos delitos y sus penas asociadas, abogando por que se califiquen y persigan como delito de lesa humanidad la ablación o mutilación genital femenina, la violencia de género y la trata de mujeres, entre otros.

Consideramos igualmente que los seres humanos debemos asumir una serie de obligaciones en favor de otros seres vivientes que, relacionadas con el cuidado, amparo y protección de la naturaleza, incluyen la obligación de velar y colaborar a su conservación para las generaciones futuras. Asimismo, y ante la multiplicación a nivel mundial de fenómenos migratorios que hacen necesaria una respuesta democrática y tolerante en la que destaquen valores como la solidaridad, la pluralidad y el respeto a la diferencia, apoyaremos el derecho a que todos los seres humanos gocen de una digna subsistencia, exigiendo a los gobiernos del mundo que combatan con rigor y convicción las desventajas y desigualdades existentes. Realizamos, por último, un llamamiento a todos los movimientos sociales e instituciones públicas y privadas del mundo entero para que se sumen a este manifiesto, en la búsqueda del mayor número de apoyos que hagan posible la toma en consideración de estas propuestas y desde el convencimiento más absoluto de que otro mundo es posible y necesario.