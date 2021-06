Geopolítica covidiana

No sé si la ministra Carolina Darias acabará tan chamuscada de la gestión contra la pandemia, que no tendrá más opción que pedir refresco en la alcaldía de LPGC, en el Cabildo de GC o en el Gobierno de Canarias. En dicho trance está al soliviantar a buena parte del arco parlamentario -independentistas y PP- y a Isabel Díaz Ayuso, que siempre hay que engastarla como caso aparte dada su finezza a la hora de disparar. La tiburona madrileña quiere más flexibilidad para la restauración y el dancing nocturno, y dado que Pedro Sánchez ha abierto la libreta de la crisis, aprovecha, la muy sibilina, para esgrimir que el daño que quiere infligirle Carolina a Madrid sólo lo justifica que la ministra se vaya a marchar pronto para Canarias como candidata alternativa al bueno de Ángel Víctor Torres. Se nota que Ayuso mete hasta el fondo el sacacorchos, porque su hipótesis ha servido para que este sábado (por ayer) los camareros del PSOE estén desde primera hora de la mañana garabateando comandas con gráficos llenos de vectores. ¿Qué será de Carolina? No mañana ni pasado, sino en plan futurible.