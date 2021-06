Hablando de aceras y este Ayuntamiento

Cuanto digo lo manifiesto, como es mi costumbre y manera de actuar, con hechos ciertos y verdaderos.

Soy uno de los tantos sufridores desde hace unos años como vecino de la zona de La Cruz del Inglés de la inacabada obra de hacer las aceras y demás dotaciones y que debió culminarse en el mojón que figura en la carretera haciendo frontera con el municipio de Santa Brígida.

Dícese por los vecinos que la obra o fue mal presupuestada o, como de costumbre, encarecida según se ejecutaba, por lo que no había perras para acabarla y de ahí el que estemos mirando para el cielo los perjudicados.

Y lo que está resultando peor es que con las pasadas lluvias los árboles y arbustos que nacieron junto a la carreter han aumentado considerablemente su frondosidad haciendo que el peatón vaya vendido invadiendo la carretera. Y al pasar las guaguas, camiones y similares por su altura rocen con las ramas, produciendo roturas de los tendidos de luz y teléfonos que en algunas zonas atraviesan la carretera, como es la que hay que llamarla, pues calle es otra cosa.

Se han recogido firmas de los vecinos requiriendo al Ayuntamiento a terminar la obra, pero si te vi no me acuerdo.

No se extrañe el lector si ve que la marea sube en exceso se debe a las lágrimas de los vecinos que bajan por Tafira para abajo y llegan al mar, y no por el deshielo de los polos. ¿Cuántos accidentes han de pasar para que se lo tomen en serio?

Tal vez sea porque le cambiaron el nombre de Carretera General del Centro por el de Calle Doctor Agustín Bosch Millares y claro, ya no saben donde está esta pero lo cierto y real es que el señor Doreste y menos el señor Hidalgo ni están ni se les esperan por estas latitudes. Y no será porque los coches oficiales no tienen fuerza para subir a Tafira Alta.

En la prensa del día 16 de junio las promesas las trasladaron a Almatriche y Siete Palmas. ¿Será para llevarlos ligeritos a San Lázaro? Y el alcalde prometiendo más de lo mismo en el barrio de San Antonio como regalo por la onomástica de dicho santo el pasado día 13.

Desde luego, como se avecina San Juan, para el día 24 segurito que le pondrán a este barrio hasta alfombras de colores haciendo juego con las fachadas. Que sí, que ya lo verán. Por prometer que no quede.

El señor Hidalgo, que para mí le llamo el 366 puesto que sale todos los días del año como mínimo una foto suya en prensa, y si el año es bisiesto más de una, no para en prometer y lo mismo en incumplir. Ejemplos de fechas de entrega y presupuestos pues Mesa y López, Galicia, Venegas, Luis Doreste Silva, lo que quieran ustedes de metroguagua y un interminable etcétera.

Ya pueden ir rogando a Dios los vecinos de las calles de Ciudad Alta tales como Pedro Infinito, Zaragoza y aledaños. Ampliar las aceras, ¿será para que no se choquen los vecinos? Prepárense estos para ver y sufrir disparates y ruinas de los negocios de la zona. Pretenden dormir a estos con aparcamientos subterráneos de 59 plazas en un sitio y 95 en otro, ambos no rentables vaticino. Y si además ponen zonas de estacionamiento verdes y azules para ir a comprar a Schamann habrá que aparcar en Escaleritas y a sufrir que son dos días. ¿Qué les dejamos a nuestros hijos? Desesperanzas.

Volviendo a mi zona, también me pregunto si lo mío se denomina calle y pago impuestos acorde a ello ¿no es obligatorio que nuestro Ayuntamiento dote obligatoriamente de aceras, alcantarillado, luminarias, papeleras, seguridad vial, acceso de vehículos, etcétera, a nuestras casas cuando además está calificada de primera categoría?

Recordando a mi buen amigo Pepe Alemán, digo: el que avisa no es traidor, es avisador. Y muchos les estarán esperando en las próximas. Se lo han ganado a pulso.