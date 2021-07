¿Hemos confinado también nuestros sentimientos hacia el prójimo?

Cada año que pasa son millones las personas en el mundo que dejan todo tras de sí para huir de la guerra, la persecución y el terror. Las repercusiones del cambio climático son, a menudo, silenciosas, pero devastadoras y su impacto es mayor en las regiones más pobres del planeta. La emergencia que provoca multiplica los riesgos para estos desplazados a la fuerza, aumenta la pobreza e intensifica la presión sobre los recursos, generando o agravando enfrentamientos en un mundo ya de por sí marcado por la violencia. Cuando les veo abriendo los informativos en horario de máxima audiencia, no puedo dejar de pensar que yo haría exactamente lo mismo si estuviera en su lugar. Y observando las imágenes de sus rostros descompuestos me pregunto si existe alguna diferencia entre morir y no poder vivir. Sinceramente, creo que no.