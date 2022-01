Inquietante taxonomía energética

La Comisión Europea ha puesto en circulación su propósito de hacer una taxonomía de las energías, en la que obtienen la categoría de «verdes» la nuclear y el gas hasta tanto el sistema productivo alcance el pleonasmo del paraíso enérgetico alternativo. ¿Cuándo? Casi nadie tiene un plazo exacto. Lo agreste es que los dos modelos han sido rehabilitados por la taxonomía de la UE después de ser condenados a galeras frente a las opciones de la eólica o la fotovoltaica, por ejemplo. Me imagino que Francia, gran defensora de la nuclearización, y a la que le toca presidir esta año el Consejo de los 27, tendrá mucho que ver con este modelo taxonómico contra el que España se ha manifestado. La clasificación de Bruselas, casi un viaje por la denominación de origen de los quesos europeos, demuestra la vulnerabilidad de los ideales frente a las taxonomias en las que andan enfrascados los burocratas de la UE, dedicados a misteriosos equilibrios con los que tratan de empujar, pero no demasiado, a favor de la reconversión ambiental europea. Los grandes productores de energía, incluidas las eléctricas del flamígero recibo mensual, bendicen estas taxonomías en las que suelen quedar bien paradas y que les dan un plazo para obtener y pegar en un lugar bien visible la categoría «etiqueta verde». A la vista de estas cuestiones taxonómicas, rotundo despiste por parte de los ciudadanos, a los que se les exige el final de sus contaminantes vehículos de gasolina. Una taxonomía que se entrecruza, extrañamente, con el balón de oxígeno a la nuclear (adiós caso Chernobil, adiós caso Fukishima) y al tremendo fósil que es la gasística. Precisemos pues que la desaparición del modelo económico contaminante no es una progresión inagotable en el tiempo sin retrocesos. Indonesia, con una gran dependencia del carbón, ha suspendido sus exportaciones por miedo a un apagón, un fantasma que también recorre las venas de Europa. Lo que está claro que la taxonomía es la madre del cordero, y la voluntad política: Harari dice que el 2% del PIB de cada país nos llevaría al «verde».