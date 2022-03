Si, fracasados, desacreditados por los reiterados descalabros que han decepcionado a propios y extraños en los diferentes intentos por solucionar los problemas de los ciudadanos . Eso y no otra cosa son los actuales políticos de todos los colores y de todos los países, fundamentalmente de lo que conocemos por occidente.

Parece mentira la falta de liderazgo que existe a nivel mundial que ponga de acuerdo a una tropa de dirigentes que han sido elegidos por los ciudadanos precisamente para resolver, entre otros , los problemas que hoy, nunca mejor dicho, los ciudadanos demandan de sus dirigentes.

La guerra, palabra en boca de todos que, con la misma abierta, asisten atónitos a una sucesión de hechos deleznables y atroces sin que pase nada . Parece mentira que la propia falta de memoria histórica con mayusculas, que no es otra cosa , en el fondo, que falta de cultura para haber prendido del pasado , de como ocurrió y como se sucedieron los hechos. Ahora nos encontramos a las puertas de una nueva guerra mundial, y nos plantamos ante el televisor como si no fuera con nosotros, ¡ ha!. Eso si , nos suben, que digo, nos ponen por las nubes el precio de la gasolina, la luz, el gas y el resto de productos que al calor de las bombas y a ritmo de villancico, suben y suben y vuelven a subir.

Donde están los lideres de antaño?. ¿Pero no hay nadie que le diga al señor Putin que , hay derrotas que tienen mas dignidad que una victoria pírrica? Claro, que como dijo Winston Churchill.

Hay algunos que van de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo . Es espeluznante ver como con tanto fracaso , no han sido capaces de convertirlo en la experiencia suficiente para no cometer los mismos errores .

La esperanza no es lo mismo que el optimismo, que es lo que parece «invadir» las sesudas cabezas , sin darse cuenta de que las cosas no salen bien si no tienes la certeza de que tiene que tener sentido independientemente de como resulte.

Quizá , ahora mismo, la esperanza es como el sol, arroja todas las sombras detrás de nosotros. ¿Por cuanto tiempo? Siempre habrá algo bueno en nuestra sociedad , por lo que merezca la pena luchar.