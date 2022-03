Actuar como un Gobierno

La palabra «desabastecimiento» fue una de las menos utilizadas en el debate del estado de la nacionalidad que concluyó ayer con un largo, a ratos orgásmico suspiro de satisfacción del Gobierno, y una oposición que solo encuentra desprecio y oídos sordos ante sus propuestas (el presidente Torres no respondió explícitamente a las mismas, salvo en dos ocasiones con tiernas vaguedades). El gabinete del cuatripartito se empecina en su relato épico de las dificultades superadas (sic) y los logros prodigiosos y el presidente insiste en el consenso, pero no consensúa nada. Jamás se había visto nunca un Gobierno tan complacido consigo mismo. Un Gobierno que rechaza las críticas como un insulto personal y, cuando puede, empleando el insulto. Hace muy pocos días un servidor fue abordado por un diputadete que le increpó argumentando que no se podía o debía «agredir al primer gobierno de izquierdas que tiene Canarias desde hace treinta años». Es el perfecto retrato de la tontería autocomplaciente en que vive instalada esta mayoría narcisa y ergonómica que se pasa el día aplaudiéndose en el Parlamento. Ser de izquierda –o pretenderlo– no supone un maldito plus político, intelectual o moral que permita sortear la fiscalización y la crítica de la acción gubernamental. Ser de izquierdas no merece más respeto que ser de derechas o viceversa. Si a ustedes esta columna no les gusta, pues qué le vamos a hacer. Lo mismo le ha ocurrido a mucha gente en los últimos treinta años. No la lean y en paz. Por el momento, incluso aquí, en estas ínsulas baratarias cada día más sodomizadas por una propaganda cínica e incansable, esto sigue siendo una democracia representativa, y continúan en vigor los derechos y libertades consagrados por la Constitución de 1978, a la que guarde Dios muchos años. A veces parece que lo lamentan.

Con un 19% de la población activa parada y un desempleo juvenil superior al 50%, con el motor turístico a la mitad de su potencia y una pandemia aun no vencida que ha impactado en el sistema sanitario y aumentado las listas de espera y agotado los servicios de atención primaria, con las pymes y los autónomos asfixiados a diario para llegar a fin de mes, no hay motivo para el triunfalismo, por humildemente que se formule, ni puede sostenerse que Canarias esté inmersa en un proceso de transformación económica y social. Lo que llaman escudo social está lleno de agujeros y su financiación, cuando se detengan las transferencias financieras extraordinarias, es bastante problemática. Pero lo que realmente resulta sorprendente es que el Ejecutivo no tome absolutamente ninguna medida frente a los problemas derivados de la inflación o adopte un plan de contingencia que pueda amortiguar el peligro potencial de un desabastecimiento. Cuando ya faltan productos en los supermercados para las familias y en los mayoristas para los empresarios (las panaderías y las dulcerías han reajustado su producción a la baja) no se oye una sola palabra a los consejeros responsables ni a los cabildos insulares al respecto. Ni una. La parálisis del transporte por carretera puede ser casi total a comienzos de la próxima semana. Los transportistas canarios están a punto de unirse al paro de sus compañeros peninsulares. Y aquí nadie hace absolutamente nada. Todos son aplausos y riquirracas, felicitaciones y parabienes, empalagosas logomaquias de guardería y postureos para lanzarse a la denuncia moral a 10.000 metros de altura, pero siempre con el paracaídas –o la poltrona– atado y bien atado a la espalda. En el plazo de diez o quince días Canarias, cuya dependencia no solo alimentaria del exterior es extraordinaria, puede tener problemas muy graves y sus sufridos ciudadanos padecer una situación intolerable. Ya basta de mirarse al espejo. Actúen responsablemente. Como personas adultas. Como gestores públicos. Exactamente: como un Gobierno.