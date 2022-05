La investigación, el arma más eficaz en la lucha contra el cáncer

Los movimientos sociales han sido los responsables de grandes cambios en la humanidad, basta recordar la lucha de las sufragistas, el movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King o Nelson Mandela y su lucha contra el apartheid. Todas estas luchas, han hecho del mundo un lugar mejor y más humano. Desde la Asociación Española Contra el Cáncer queremos también enarbolar una bandera verde en la lucha contra esta enfermedad. Una bandera que aglutine a toda la sociedad en un frente común. La lucha contra el cáncer debe convertirse en un movimiento social con un objetivo común: la supervivencia en cáncer. Y para ello, el arma más eficaz de la que disponemos es la investigación. Una investigación que, si se apoya, sabemos que da sus frutos y que salva o mejora la vida de millones de personas. Porque, no olvidemos, el cáncer es igual para todos, pero no todos somos iguales ante el cáncer. La investigación es la solución a esta inequidad, no podemos permitir que un tipo de cáncer se trate de diferente manera y con diferentes recursos según la Comunidad Autónoma en la que vivamos. Hay que impulsar la investigación oncológica, la Asociación Española Contra el Cáncer lleva 50 años investigando y apoyando a los investigadores españoles, con 525 proyectos abiertos y 92 millones de euros de fondos destinados a investigación. Nuestro objetivo a corto plazo es que en el año 2030 siete de cada diez personas con cáncer, sobrevivan.

El 12 de mayo, únete a nosotros. Enarbola nuestra bandera verde y hazla tuya. Esta lucha nos incumbe a todos como sociedad. Queremos convertir la lucha contra el cáncer en un movimiento social sólido, sin excusas ni posibilidad de duda. Invitamos a toda la sociedad para que, junto a investigadores, pacientes, familiares, psicólogos, trabajadores sociales y personal sanitario, se unan para impulsar la investigación oncológica. Todos y cada uno de nosotros somos imprescindibles en esta batalla. Unas 100.000 personas son diagnosticadas cada año con tumores cuya supervivencia es baja o está estancada debido a que no se investiga lo suficiente. Como sociedad debemos responder como revulsivo ante esta evidencia. La lucha contra el cáncer a través de la investigación creará una sociedad más justa y humana. Más consciente de sus necesidades y más libre para exigir soluciones. Por eso, este 12 de mayo en toda España izaremos a la misma hora una bandera verde que simboliza nuestra lucha. Únete y sal con nosotros a la calle, haz de la lucha contra el cáncer tu propia bandera. Todas las donaciones importan, cualquier cantidad suma en el impulso de la investigación y la lucha contra la inequidad en el cáncer.