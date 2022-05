Si te multa no te quiere

Hace unos días, cuando me dirigía en un taxi a la zona de Vegueta, vi que la policía, agazapada detrás de una de las esquinas de salida a la Avenida Marítima, estaba parando a los taxis con la intención de multar a todos los pasajeros que no llevaran puesta la mascarilla de protección. Por suerte la llevaba puesta, vista la confusión que se ha creado en todo esto, aunque también el taxista me avisó que estaban poniendo multas de 200€, y que también le multarían a él hasta con 600€ si el cliente no tenía abrochado el cinturón de seguridad.

¿Para qué sirven las multas, Gregorio? La obesidad mata a mucha más gente al año que los accidentes de tráfico. Sin embargo, la policía te multa por no protegerte con el cinturón de seguridad cuando vas en un coche, pero no por estar gordo como un cochino porque te has puesto hasta el culo de bollería y comida basura, a pesar de que estés exponiendo tu vida mucho más que cuando vas en coche. Está claro que las multas no son una normativa que esté pensada para proteger tu vida sino una forma de recaudar dinero y que, además, tiene el agravante que saltarse esas normas resulta tentador, y si no, que me digan por qué permiten fabricar y vender coches que alcanzan velocidades de vértigo si no está permitido conducir a más de 120 kilómetros por hora. Eso es lo que te hace pensar que algunas leyes no están hechas para cumplirlas sino para transgredirlas. Me pregunto lo que pasaría si todo el mundo decidiera cumplir a rajatabla las normativas del Ayuntamiento, pero mucho me temo que nos obligarían, por ejemplo, a llevar sombrero con el argumento de que el sol puede ser peligroso para la salud de nuestra piel. Y, claro, serían sombreros homologados por las autoridades sanitarias… La cuestión es hacernos pagar con la excusa de que te quieren cuidar, pero queda claro que quién te multa no te quiere. Se podrá argumentar que los accidentes de tráfico dejan a muchas personas inválidas que luego tendremos que atender en hospitales a costa de la Seguridad Social, pero, una vez más, hay que tener en cuenta que, sin medios de transporte, no podemos vivir en unas ciudades como las que hemos construido, pero ese problema no se puede solucionar a base de multas. Mejor pensado está lo de quitar puntos, al menos así estaremos retirando de la circulación a muchos conductores incompetentes. Por otra parte, siempre nos podremos mover en los transportes públicos que, aunque sean más lentos son más seguros y, si eres capaz de programar adecuadamente el horario de tus actividades, podrás ir y venir a cualquier parte cómodamente sentado. Por último, también podríamos caminar algo más y no tener una vida tan sedentaria. Aunque, al final, todo da igual, porque, lo que no mata engorda… Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.