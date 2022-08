La corbata y el aire acondicionado

La recomendación de Sánchez para eliminar del vestuario la corbata para rebajar el consumo energético (a menos colgante menos aire acondicionado) tiene que complementarse con más pantalones cortos, chanclas y camisas sin mangas con los sobacos al aire. Aquí se delimita mucho la playa por tenerla de sobra, pero en París o Londres los empleados suelen aprovechar el tentempié para ponerse, pobrecillos, a coger el sol junto al Sena o el Támesis. Unas prendas leves permiten el refresco en el río para luego entrar en esos sarcófagos que fueron modernos, y que ahora se han convertido en oficinas irrespirables debido al potente cambio climático. El ahorro en aire acondicionado por mandar la corbata al baúl de la Piqué no es una revolución de alto voltaje, aunque sí un signo más de que el cóctel calufa, dilapidación energética y pánico es un maná de frivolidades: se sugiere el abandono de la corbata, pero se quema combustible fósil a mansalva en una orgía autodestructiva. Sebastián, exministro con Zapatero, quiso hace años bajar el consumo de aire acondicionado y se fue al Congreso sin corbata. El inclasificable Bono lo llamó al orden desde la Presidencia, un acto reaccionario de un defensor del decoro y de la hípica ecuestre. Aquí no se trata de estar en contra o a favor, sino de que nos asamos a la brasa y que encima hay que bajar el aire acondicionado. Habría que empezar por los despachos oficiales, donde hay cargos refrigerados, con cara de polo y algo de hielo en la punta de la nariz. Estos seres de la Antártida gravitan en otra órbita, mientras el resto tiene el cerebro como una sartén en la que hierve el aceite. Una visita a estos templos del consumo energético me ha costado más de un dolor de garganta, debido al contraste entre el sudor de mi espalda y la nevera aposento en la que se mueve como un esquimal el agraciado cargo. Insisto: esto de la corbata es la punta del bolígrafo, hay que diseñar un nuevo vestuario para el bochorno crónico y poner zonas de baño en el frente marítimo para unos tentempiés muy centroeuropeos.