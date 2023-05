Inténtalo y lo conseguirás

La primera vez que me enfrené por primera vez al reto de crear un videojuego en un fin de semana fue hace casi diez años ya. Me presenté en las instalaciones de la Ludum Dare Gran Canaria sin ningún tipo de compañía o mentor. Y me asignaron a un grupo. A un conjunto aleatorio de participantes. Pero tenía una certeza: el resto de mis compañeros iban a ser hombres. Porque sí, el resto de los participantes que se habían reunido aquel fin de semana eran hombres. Yo era la única excepción. Echando la vista atrás, fui una kamikaze: sin experiencia en el sector y en medio de tanto macho. Sola pero con un único objetivo: hacer un videojuego. Esta situación es una prueba de que el sector de los videojuegos está altamente masculinizado. A día de hoy, solamente el 23% de los profesionales del sector son mujeres.

También es cierto que si no hubiese sido por ser una kamikaze que no se achanta, hoy no estaría ejerciendo de Programadora de Videojuegos. Porque en aquellos eventos, en aquellas “gamejam”, conseguí dos cosas más: construirme un portfolio con el que demostrar mi experiencia y una red de contactos. Y entre esos contactos, está mi jefe. Tanto la experiencia demostrable como los contactos, son dos elementos que nadie te dice que necesitas pero son condiciones indispensables para entrar en la industria del videojuego.

Pero no quería que aquella oportunidad se me diera solo a mí por ser una loca insensata, así que pedí a la organización de aquellos eventos que fomentasen la participación de mujeres. Así fue como me retaron a formar los equipos compuestos exclusivamente por chicas en las dos siguientes ediciones. Ya en la tercera, pude sonreír. Porque para esa edición ya formaba parte de la organización y desde esa posición lancé la pregunta a las inscritas: ¿Quieres participar en un grupo mixto? La respuesta fue un gran sí. La loca kamikaze había conseguido que muchas chicas tras de sí siguiesen su estela y viesen que había una oportunidad allí. Olvidando los fuertes convencionalismos masculinos del sector del videojuego.

Sin embargo, creo es una idea en la que hay que insistir para que la luz de la esperanza que he encendido no se apague detrás de mí. Me gustaría que calase más profundo en la sociedad y en las nuevas generaciones. Por ello, hoy reto a todos los que lean este artículo a crear un videojuego con perspectiva de género con un equipo mixto en un fin de semana. No es una tarea fácil porque supone enfrentarse a dos desafíos a la vez: ser consciente de cómo ve la sociedad a las mujeres y llevarles esta oportunidad a nuestras conocidas.

El primer desafío está ampliamente documentado y, por desgracia, arraigado en todos los medios que consumimos: la mujer es un objeto y, además, es inferior al hombre. Y de esta absurda idea obtenemos personajes hipersexualizados, romances “trofeo” que evitan que ellas tengan peso en las historias o, sencillamente, personajes femeninos con estadísticas inferiores a sus homólogos masculinos. Este desafío es fácilmente salvable si tratamos a los personajes igual con independencia del sexo.

El segundo desafío está más oculto. Es un problema que está en cada una de nosotras. Hemos vivido toda nuestra vida siendo continuamente lastimadas por una cultura machista que evita que nos valoremos como merecemos. Por ello, parte de este desafío es encontrar

a esa hermana, prima, amiga o conocida que necesita esta oportunidad para sacar a relucir su talento como artista, escritora, actriz de doblaje, programadora o compositora.

Todo desafío tiene su recompensa y el de esta “Gamejam Violeta”, que es como he bautizado a este reto, es crear una sociedad mejor. Bueno y 500€ brutos si tienes la suerte de participar en el equipo ganador. Porque esta “gamejam” es parte del proyecto “Las Chicas También Juegan” que trabaja por la igualdad de género dentro del mundo de los videojuegos y al que tengo el honor de contribuir en esta cuarta edición. Y que no sería posible sin el patrocinio de la Dirección General de Juventud de Canarias, el Parque Científico Tecnológico y la colaboración del IES El Rincón.

Si tienes curiosidad por esta aventura podrás encontrar toda la información, el formulario de inscripción, ejemplos y un foro para buscar equipo en el servidor de Discord de “Las Chicas También Juegan”. Espero que aceptes el desafío.