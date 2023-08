Después de tantos años

El azar quiso que se reencontraran el cuatro de agosto mientras hacían cola para embarcar en el ferry que une por mar a Agaete con Santa Cruz de Tenerife, el mismo día en que se conocieron cuarenta y tantos años atrás durante una fiesta de La Rama cuando eran jóvenes, rebeldes y universitarios. Él, entonces militante comunista, es hoy un empresario de éxito, promotor de centros comerciales, complejos turísticos y todo lo que huela a negocio fácil. Está felizmente casado y tiene dos hijos, uno trabaja en una empresa financiera en Londres y el otro es traductor en Bruselas. Se le relacionó con casos de corrupción, pero nunca llegó a ser investigado. Ella, lectora compulsiva, tuvo que dejar la carrera de Filosofía por la precaria economía familiar y ahora trabaja en una biblioteca pública donde aconseja a los estudiantes de bachillerato los libros de Galdós, Machado o Rulfo. Está divorciada, vive en un piso humilde, tiene un hijo con un trabajo precario y sigue comprometida con los movimientos sociales con la misma ilusión que en su juventud. Su ética sigue intacta. Él llegó en una impecable berlina de alta gama y ella en un utilitario de segunda mano. Cuando se reconocieron hicieron memoria del tiempo pasado. Recordaron las reuniones clandestinas, la madrugada en que fueron a realizar pintadas («Amnistía y libertad») y acabaron haciendo el amor en el asiento trasero de un destartalado Citroen Dyane 6; comentaron entre risas el viaje que realizaron a la Cuba de Fidel como turistas revolucionarios y las incertidumbres que vivieron el día que murió el Caudillo. Después de la transición cada cual cogió su camino y no volvieron a encontrarse hasta ese cuatro de agosto. De pronto, guardaron un silencio sepulcral en medio del ajetreo de los vehículos porque ya no tenían nada que decirse y porque se dieron cuenta de la larga distancia que los separaba. Ella volvió a su utilitario, él a su berlina y se dirigieron a las entrañas del ferry que les llevaría a Tenerife. Durante la travesía no volvieron o no quisieron encontrarse. Cuando se acabe el mes de agosto volverán a la rutina diaria: él con la mente puesta en el siguiente pelotazo y ella recomendando a los estudiantes La conquista de la felicidad, de Bertrand Russell.