El melón es una de las frutas más queridas por los españoles, quienes esperan ansiosamente la llegada del verano para disfrutar de su dulce y refrescante sabor. Sin embargo, a veces la emoción se convierte en decepción cuando se llevan a casa un melón que no está en su punto y tiene un sabor más parecido al del pepino. Por esta razón, muchas personas en el supermercado realizan diversas pruebas para asegurarse de elegir el melón más dulce y sabroso.

Consejos para seleccionar el mejor melón

Aunque es cierto que no podemos conocer con total certeza cómo será el sabor de un melón que está cerrado, existen algunos signos que nos pueden dar pistas sobre su calidad. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado una lista con diez recomendaciones útiles para llevar a casa el mejor melón disponible.

1. Comprobar la temporada de melones

Lo primero es asegurarnos de que nos encontramos en la temporada de melones, que va desde mayo hasta octubre. Durante el verano, es más probable encontrar melones en su mejor punto de maduración.

2. Inspeccionar la superficie y firmeza

Asegurarnos de que el melón no tiene grietas y que es firme al tacto, lo que indica que no está pasado. No preocuparse si el melón es verde y tiene alguna mancha amarilla en algunas zonas.

3. Truco para elegir el melón

Aplicar este sencillo truco: apretar el melón por sus extremos. Si está en su punto de madurez, la base cederá ligeramente y el otro extremo (el pedúnculo) se abombará un poco, según aconseja la OCU.

4. Olfatear el pedúnculo

Acercar la nariz al pedúnculo del melón y asegurarnos de que tiene un olor fresco. Esto también nos puede dar una pista sobre su madurez.

5. Observar el color exterior

El color exterior del melón puede ser un indicativo de su madurez. Si tiene un verde muy intenso, es posible que no esté suficientemente maduro.

6. Comprar melones partidos

La OCU recomienda comprar melones ya partidos, ya que de esta manera podemos observar mejor su interior antes de llevarlos a casa.

7. Preparar el melón en casa

Si decidimos partir el melón en casa, es importante eliminar los dos extremos y apartar las semillas. El resto del melón se guarda en la zona menos fría de la nevera, bien tapado para evitar absorber olores.

8. Acelerar la maduración

Si el melón aún no está lo suficientemente maduro, se puede acelerar su maduración colocándolo en una bolsa de papel junto con una manzana o un plátano en una habitación seca.