Has trabajado mal toda tu vida: este es el mejor horario para los expertos que mejorará tu salud

No engañamos a nadie si decimos que a pocas personas les gusta madrugar y que trabajar hasta altas horas perjudica la conciliación entre la vida laboral y personal. Ahora, un estudio de la Universidad de Nueva York (NYU) ha venido a corroborar una realidad que es incluso perjudicial para nuestra salud. Los expertos recomiendan no trabajar antes de esta hora y no excederse más allá de las pautas recomendadas.

La NYU ha utilizado los datos recabados por una en cuenta iniciada hace 45 años en la que se han recabado más de 30.000 situaciones personales para llegar a la conclusión de que trabajar antes de las 9 y más allá de las 17 es perjudicial para la salud del trabajador. La Encuesta Nacional Longitudinal de la Juventud-1979 (NLSY79), que así se llama este estudio, es un seguimiento a largo plazo que comenzó en 1979 con una muestra nacionalmente representativa de 12,686 jóvenes hombres y mujeres nacidos entre 1957 y 1964.

Los encuestados tenían entre 14 y 22 años cuando se les entrevistó por primera vez en 1979. Desde entonces, se les ha entrevistado cada año o cada dos años para recopilar información sobre una amplia gama de temas, entre los que se encuentran principalmente: empleo, educación, familia, salud, actitudes y valores y comportamientos personales.

¿Por qué es malo trabajar por las tardes?

Este estudio de la NLSY79 se utilizó para comparar la salud, el bienestar y la satisfacción laboral de las personas que trabajan por la tarde con las que trabajan por la mañana. De esta manera se pudo estudiar cómo el trabajo por la tarde afecta el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, además de examinar los efectos del trabajo por la tarde en el sueño y la productividad.

La investigación reportó que las personas que trabajan por la tarde tienen más probabilidades de tener problemas de salud, como fatiga, insomnio y depresión. Los empleados que siguen con su jornada laboral por la tarde tienen menos probabilidades de estar satisfechos con su trabajo, lo que provoca directamente un impacto negativo en el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Un mal ambiente laboral provoca más problemas

Una de las consecuencias principales que se observan entre los encuestados es que se ha producido una disminución del rendimiento, ya que la fatiga y la falta de sueño pueden afectar el rendimiento laboral. Todo el cansancio induce a errores, así que estos empleados pueden tener más probabilidades de cometerlos debido la dificultad para concentrarse.

Un mal ambiente laboral es la principal causa de los ambientes de salud como el estrés o la fatiga / Freepik

Todo lo anterior se junta para llegar incluso a provocar un aumento del riesgo de tener un accidente laboral, porque el insomnio y la falta de fuerzas te conduce a sufrir este tipo de riesgos. El horario también afecta al sistema digestivo, alterando su ritmo natural y provocando problemas digestivos como acidez estomacal y estreñimiento. Una de las consecuencias más graves a la que ha llegado este estudio es que los trabajadores aumentaban considerablemente el consumo de alcohol y tabaco, porque lo utilizaban para lidiar con la fatiga y el estrés.

¿Cuál es el mejor horario según los expertos?

Según los científicos que colaboran en la realización de la NLSY79, trabajar entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde es más favorable para el trabajador. Además, aclaran que los datos de la encuesta sugieren que trabajar por la mañana puede ser más beneficioso para la salud, el bienestar y la productividad que trabajar por la tarde o por la noche.

De esta manera, los empleados podrán conseguir una mejor salud física y mental, pueden ser más productivos en el trabajo, tendrán un buen equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y lo más importante, estarán más satisfechos con su trabajo.