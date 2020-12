Una madre de cinco hijos, vecina de Santa Cruz, pide ayuda ante la orden de desahucio que tiene fijada para el próximo 4 de diciembre. En esta ocasión, se trata de Consuelo Ferrer, la cual reside en una vivienda de alquiler situada en el barrio de La Salud.

Desde marzo, y según cuenta, no puede asumir el abono de la renta, de 380 euros al mes, "pues ni yo ni mi pareja estamos trabajando". "Él es el padre de mi hija más pequeña, de siete añitos. Él recibe una ayuda por discapacidad y yo recibo una pequeña cantidad, hasta el próximo verano, por lo que mi expareja me debe de manutención de los niños. Nunca he sido usuaria de los Servicios Sociales. Estoy muy perdida. Hoy fui a una trabajadora social de La Salud y me dijo que fuera a Provivienda, donde no me dieron solución alguna. No sé lo que hacer", indica desesperada.