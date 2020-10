"Buscaremos una solución legal para garantizar la estabilidad al personal"

Lo que tenemos que tener claro es que existe un marco legal que no podemos superar. Cualquier elemento en el que nosotros superemos el marco legal nos lleva al fracaso y se movería más en la dinámica del deseo, por lo que sería fácilmente recurrible. Lo que tenemos que hacer es, dentro del marco legal, buscar todas aquellas medidas que nos posibiliten la máxima estabilidad al mayor número de personas. Pero, como digo, siempre dentro del marco legal. Nos pondremos a trabajar con los representantes de los trabajadores y espero que consigamos llegar a un acuerdo.

Unos 2.000 médicos se manifestaron el viernes para reivindicar también que esa OPE se realice descentralizada por gerencias, que era una opción que se propuso con la anterior consejera, Teresa Cruz, ¿lo ve factible?

Todo este tipo de cosas son elementos novedosos que se quieren introducir dentro del marco legal. Hay que estudiarlo con detenimiento, no sea que nos vayamos a equivocar. Como digo, a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Así que tendremos que estudiar esas cuestiones y procuraremos dar una respuesta que sea satisfactoria.

Entonces, ¿qué fórmula sugiere usted para la estabilización del personal?

Ponernos manos a la obra lo antes posible. Debemos resolver todos esos procesos que están en marcha, que son decenas, de la manera más adecuada. Lo primero será llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores para establecer el marco y luego llevarlo a la práctica.

¿Y todos estos procesos tan costosos se pueden hacer en una situación como la actual, en plena crisis sanitaria?

Estos elementos no son sustitutivos. No interfieren en la dotación de recursos que tenemos que realizar para hacer frente a la pandemia. En algunos casos, de hecho, conseguir que el personal de una organización consiga una estabilidad y, por lo tanto, una mejor garantía y proyección - no solo profesional sino también vital- redunda en la mejor prestación del servicio. Por tanto, ambas cosas son compatibles.

Otros muchos sanitarios afirman estar sobrecargados y necesitar nuevas contrataciones, ¿los recursos económicos de los que dispone la Consejería son suficientes para satisfacer esa demanda?

Evidentemente incrementar recursos conlleva, de manera directa, aumentar también asignaciones presupuestarias. En este momento estamos terminando de elaborar un cuadro para comprobar cuál es la situación presupuestaria del servicio y ver cómo se pueden compaginar las necesidades de la sanidad con los medios de los que disponemos actualmente.