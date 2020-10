Canarias está entre las cinco autonomías que siguen sin un plan de vuelta al cole

La vuelta al cole en Canarias no progresa adecuadamente. Las Islas se quedan a la cola en la preparación del protocolo general de actuación frente al coronavirus para el inicio del próximo curso. Además del Archipiélago, las únicas regiones que todavía no han presentado un plan para organizar el regreso a las aulas son Galicia, Cantabria, Castilla-La Mancha y La Rioja. Con mayor o menor concreción, el resto de autonomías ya han hecho públicas las reglas que aplicarán en los centros educativos e, incluso, algunas consejerías han anunciado el número de docentes que contratarán para poder hacer frente a las necesidades derivadas del desdoblamiento de las aulas para poder reducir las ratios. Desde la llegada de Manuela Armas a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias -hace tres semanas- se han dado pequeños pasos hacia la elaboración del protocolo, pero todavía no se ha logrado poner negro sobre blanco una normativa clara y efectiva que concilie las medidas de seguridad sanitaria frente a la Covid-19 con la enseñanza presencial.