Canarias suma 46 contagios en dos días

Canarias ha registrado en 48 horas un total de 46 nuevos casos de coronavirus, 25 el lunes y 21 ayer, por lo que el impacto de la pandemia en las Islas se traduce en 2.691 positivos desde el inicio de la crisis sanitaria. En la semana anterior, desde el 27 de julio al 2 de agosto se contabilizaron 36 contagios, diez menos que en los últimos dos días. No obstante el número de personas con coronavirus en la actualidad se mantiene en 166 tras recibir el alta médica 21 pacientes este martes.

A pesar de que se trata del mayor incremento de contagios desde el final del estado de alarma en el Archipiélago -a excepción del 20 de julio, fecha en la que se contabilizaron 46 positivos entre los 61 ocupantes de una patera llegada a Fuerteventura desde El Aaiún tres días antes-, Amós García Rojas, jefe de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública de Canarias asegura que la mayoría de los casos son importados por migrantes o, en menor número, por turistas o incluso canarios que regresan a la tierra tras viajar a comunidades más afectadas por la pandemia.

"En el resto de país hay una expansión importante en el número de casos de Covid-19, creando situaciones problemáticas en algunas comunidades autónomas como Cataluña o Aragón. Pero en el caso de Canarias, muchos de los nuevos positivos que están apareciendo se corresponden con los migrantes que vienen escapando de la hambruna y son identificados aquí porque a todos los que llegan se les hace la PCR, y esos casos se acumulan a los de Canarias aunque no son nuestros, son importados, como los de turistas e incluso de ciudadanos canarios que hayan viajado a La Península, por ejemplo, aunque estos son los menos".

De los 25 nuevos casos del lunes, 12 corresponden a Gran Canaria, siete a Tenerife, tres a Lanzarote y uno a La Gomera, mientras que dos siguen pendientes de asignación. De todos ellos, nueve se detectaron en un cayuco que llegó por sus propios medios el sábado al puerto de Arinaga (Gran Canaria) con 55 personas a bordo, tres entre los ocupantes de una patera con 31 personas que fue rescatada también el sábado en Lanzarote, y uno en La Gomera de una persona que llegó a la isla hace unos días y que actualmente se encuentra aislada y en buen estado de salud.

Vigilantes

García Rojas insistió en que la situación de la pandemia en las Islas "no es preocupante", aunque hizo hincapié en la necesidad de "estar vigilantes" para que no se descontrole. Y en este sentido, advirtió de un cambio importante en el perfil de los nuevos contagios tras un aumento significativo de positivos entre los jóvenes. "La pandemia ha cambiado la cara de presentarse. Ahora la mayoría de los casos en lugar de presentarse en población mayor se presentan en los jóvenes. Antes las PCR se hacían en los hospitales fundamentalmente, cuando llegaban los casos más serios, y ahora se están haciendo más fuera del contexto hospitalario", indicó.

El epidemiólogo del SCS informó de que gran parte de lo casos se dan en la actualidad en personas menores de 50 años, la mayoría asintomáticos o con un cuadro clínico muy leve. "Eso no quiere decir que podemos estar tranquilos, porque estos colectivos pueden actuar de difusores ante la población más vulnerable, que es la que en estos momentos estamos cuidando más, y además, aunque no es frecuente, las personas más jóvenes también pueden sufrir cuadros graves de la infección".

Según los datos difundidos por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en la pasada semana, la franja de edad con mayor número de positivos por coronavirus fue la de 30 a 39 años, con 11 casos en siete días, pasando de los 393 positivos del 27 de julio a los 404 registrados el domingo, 2 de agosto. Tras este tramo de edad se sitúa el de 40 a 49 años, que en los últimos siete días experimenta un incremento de seis casos positivos al iniciar la semana del 27 de julio con 446 y concluir el 2 de agosto con 452 positivos.

Se registró un aumento menor en los tramos de edad comprendidos entre los 50 y 59 años, así como entre los 60 y 69, donde el incremento es de cuatro positivos, de tal forma que concluyen la última semana de julio con 405 y 382 casos, respectivamente. Le sigue el tramo de edad comprendido entre los 20 y 29 años, que en la última semana creció en tres casos, con un total de 315 positivos. A partir de los 70, sólo se registró un positivo en dicha semana, siendo el cómputo total de 321 casos entre los 70 y 79 años, y de 266 en los más de 80 años.

Esta nueva fotografía tiene su explicación en que la mayoría de los contagios en la actualidad se están produciendo en reuniones y fiestas familiares o de amigos, en las que no se toman las tres medidas de protección recomendadas por los agentes sanitarios: uso de mascarillas, distancia física de 1,5 metros como mínimo e higiene de manos. "Lógicamente las ganas de demostrar afecto y cariño hacia las personas de tu familia que no conviven contigo y hace mucho que no ves hace que bajes un poco la guardia en relación a la infección. Es en las reuniones familiares y en las sociales que se convocan a través de las redes, donde no se guardan las medidas sanitarias y se tienen comportamientos incorrectos, por ejemplo en el ámbito de los botellones".

El doctor García Rojas matizó que no se puede culpar exclusivamente a la juventud del aumento del riesgo de contagios. "Al contrario, muchos jóvenes han trabajado duro para frenar la pandemia, básicamente en el marco de las ONGs. El problema es que hay comportamientos incorrectos en determinados ámbitos, en jóvenes y no tan jóvenes, que no cumplen lo que se recomienda en el marco sanitario que es el uso de mascarilla, distancia física y lavado de manos".

En este sentido el especialista reforzó la idea de que las medidas sanitarias deben cumplirse en su conjunto, y las identificó como un "pack indivisible" que debe cumplirse a raja tabla para que sean efectivas contra la pandemia. "La mascarilla es un elemento importante en el pack protector frente a la infección, pero no es el único, no nos debemos olvidar de la distancia física o el lavado de manos. Son tres elementos básicos que deben ir aparejados".

Sobre la ampliación de la obligatoriedad de la mascarilla en Canarias sólo en los espacios cerrados de uso público y no en la vía pública o espacios abiertos, Amós García matizó que es una medida adecuada a la situación actual. "No tiene ningún sentido para los espacios abiertos. Si se pasea por un parque en el que no hay nadie no es necesario ponerte la mascarilla porque no hay riesgo de infección con otra persona. No nos olvidemos que la mascarilla es un elemento más, pero no el único", apuntó el especialista al tiempo que lanzó un mensaje de calma a la población, ante el aumento de los casos. "No hay que tener miedo ni temor, sólo ser conscientes de que podemos evitar los contagios y frenar el virus cumpliendo las tres medidas de protección -mascarilla, distancia física e higiene de manos-. Si todos cumplimos, no tiene por qué producirse un mayor número de contagios".

Tras registrarse en el día de ayer 21 positivos por coronavirus, los casos diagnosticados en las Islas desde el inicio de la crisis sanitaria ascienden a 2.691, frente a los 2.691 del lunes anterior, lo que supone, con 79 más, un aumento de casi del 2,9% en una semana. Sin embargo dicho aumento no se refleja en el número de casos activos que, por contra ha disminuido en dicho período de tiempo, dado que el lunes 27 de julio ascendían a 199, mientras que ayer el lunes 3 de agosto se contabilizaron 166, de los que 149 reciben atención domiciliaria, 16 están hospitalizados en planta y 1 en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

En el día de ayer se registraron 21 altas médicas, por lo que ya son 2.363 los pacientes que han superado la infección por Covid-19 en el Archipiélago, el 87,8% de los contagios diagnosticados. Respecto al número de fallecimientos, se mantienen en 162.

Islas

Por islas, Tenerife es la que más casos registrados tiene, con 1.587, de los que 80 se encuentran activos, mientras que 1.397 superaron la enfermedad y 110 perecieron. Le sigue Gran Canaria con 674 positivos, de los que 51 están activos, 584 recibieron el alta médica y 39 personas fallecieron.

Lanzarote, con 97 casos, tiene aún seis positivos activos, si bien 85 personas han superado la enfermedad y seis murieron. Tras esta isla se encuentra Fuerteventura con cuatro casos activos de los 144 registrados, mientras que 140 recibieron el alta médica y no tuvo que lamentar ningún fallecimiento.

En cuanto a La Palma, con 107 casos registrados, actualmente no tiene activos, si bien siete personas perdieron la vida por el coronavirus, mientras que 100 superaron la enfermedad.

En relación a las islas de La Gomera y El Hierro, con ocho y tres casos contabilizados actualmente como cómputo total, aparecen como islas sin casos activos, aunque este lunes se confirmaba un positivo por coronavirus en La Gomera importado. Ninguna de las dos islas han tenido que lamentar fallecimiento alguno por esta causa.

Desde que comenzó la pandemia, el Servicio Canario de Salud ha realizado un total de 184.838 test PCR para el diagnóstico de la Covid-19, de los que 4.414 han dado positivo, el 2,39%.