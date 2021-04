Canarias ha registrado 212 contagios y tres fallecidos por la Covid-19 este Viernes Santo. Según los datos adelantados por Grafcan, los fallecimientos de pacientes por coronavirus se han notificado en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Desde el inicio de la pandemia, el Archipiélago ha contabilizado 47.258 casos positivos y 677 fallecimientos. Los casos activos han vuelto a subir al producirse más casos de nuevos contagios que de altas médicas. En este sentido, en las Islas se contabilizan esta jornada 4.587 casos activos, 180 más que el Jueves Santo.

En las UCI permanecen ingresadas 83 personas mientras que en planta hospitalaria se encuentran 279 pacientes; en aislamiento domiciliario hay 4.225 personas con coronavirus.

La Incidencia Acumulada a 7 días ha vuelto a aumentar en un punto hasta los 59,01 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que a 14 días se estabiliza en 129,18 casos.

Por Islas

Tenerife contabiliza 19.946 casos desde el inicio de la pandemia (+81), 38 pacientes en UCI y 163 en planta hospitalaria y 2.203 en aislamiento domiciliario; Gran Canaria registra 19.569 contagios (+103) con 40 pacientes en UCI y 108 en planta, y 1.679 en aislamiento domiciliario; Lanzarote comunica 4.651 casos desde marzo de 2020 (+9) y mantiene 5 personas en UCI, 1 ingresadas en planta hospitalaria y 67 en cuarentena en sus domicilios; Fuerteventura, con 2.090 casos desde el inicio de la pandemia (+16), registra 5 pacientes en planta hospitalaria y 248 personas en aislamiento domiciliarios. La Palma ha notificado esta jornada 3 casos más y mantiene 477 contagios desde el inicio de la pandemia; continúan 2 pacientes en planta hospitalaria y 25 en cuarentena en sus casas.

El Hierro, con 300 casos desde el inicio de la pandemia, no comunica en esta jornada ningún caso y no tiene ningún caso activo en la Isla. La Gomera, por su parte, con 225 casos desde el inicio de la pandemia no notifica contagios este viernes y los únicos 3 casos activos de la isla se encuentran en aislamiento domiciliario.