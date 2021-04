La pandemia frena la compra anticipada de billetes de avión

Los profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Jacques Bulchand Gidumal y Santiago Melián González publican un artículo de divulgación en la plataforma ‘The Conversation’ titulado ‘Cuando vuelvan los viajes la planificación de las vacaciones ya no será igual’, en el que analizan los cambios de comportamiento de los viajeros tras la pandemia en la compra de pasajes de avión, marcada por un disminución importante en el habito de la compra anticipada.

En este artículo, los profesores indican que “el modelo de negocio y de ingresos de muchos operadores turísticos se basa en la compra anticipada. Por un lado, porque reciben el dinero del cliente con bastante antelación a la fecha del consumo real. Por otro, porque así garantizan que el servicio turístico en cuestión tendrá una demanda suficiente para ser rentable”.

“Probablemente, donde mejor se entiende este comportamiento es en el caso de los pasajes de avión. Especialmente los billetes para las vacaciones. Los viajeros compran sus pasajes con gran antelación, de forma que se aseguran una plaza y un precio ventajoso. A su vez, las aerolíneas garantizan una ocupación mínima del vuelo, lo que les asegura que será rentable”.

“Hay que tener en cuenta que, en general, las líneas aéreas suelen operar con márgenes muy reducidos. Por ejemplo, FloridaPanhandle.com muestra que la mayoría de los vuelos de las compañías estadounidenses tienen que alcanzar una tasa de ocupación de cerca del 75% para ser rentables”.

Los profesores de la ULPGC se preguntan si una vez se vuelva a la normalidad, ¿volveremos a comprar con la misma antelación con la que lo hacíamos?

La respuesta se encuentra en el artículo 'Post-COVID-19 behavior change in purchase of air tickets' -Cambio de comportamiento posterior al COVID-19 en la compra de billetes aéreos-, que han publicado en la revista científica Annals of Tourism Research, una de las principales publicaciones internacionales en el ámbito del turismo, en la que ofrecen datos de una encuesta a nivel nacional de la que se obtuvieron 638 respuestas válidas.

Conclusiones

“Nuestra principal conclusión es que, incluso tras la vuelta a la normalidad sanitaria, el comportamiento de los viajeros ya no será el mismo. Más de un tercio de los viajeros que ha usado habitualmente el avión en los últimos años modificará su comportamiento de compra de pasajes aéreos para sus principales vacaciones anuales:

Así, un 28% afirma que demorará la compra de sus pasajes, haciéndolo en una fecha significativamente más cercana a la fecha del vuelo; un 5% asegura que en los próximos años va a evitar el uso del avión como medio de transporte en sus principales vacaciones; y en cambio, un 4% de viajeros prevé comprar sus pasajes con mayor antelación que en años anteriores, principalmente por motivos económicos”.

“Aunque el estudio se hizo sobre pasajes de avión, entendemos que las conclusiones también son válidas para otros servicios turísticos. Por ejemplo, hoteles, actividades y desplazamientos en el destino. Ante este cambio en el comportamiento de los turistas, hay una recomendación clara para los operadores turísticos. Es necesario mejorar la confianza y disminuir la percepción de riesgo e incertidumbre en el viajero”.

“En definitiva, se trataría de cambiar a un modelo de máxima flexibilidad respecto a las reservas. Alternativamente, se puede optar por un modelo en el que la compra anticipada, sin posibilidad de devolución, tenga una ventaja económica mucho mayor que antes de la pandemia. En ambos casos, son cambios que tendrán consecuencias en la estructura de precios y de opciones para el viajero. A su vez, también condicionarán la rentabilidad de los operadores turísticos, ya de por sí bastante maltrecha después de la crisis derivada de la pandemia”.

El 28% de las personas encuestadas afirma que demorará la compra de sus pasajes, haciéndolo en una fecha significativamente más cercana a la del vuelo

La conclusión de los profesores es que “el futuro del sector turístico se presenta complicado. Hay numerosas amenazas que pueden dificultar la vuelta a la normalidad. Solo la colaboración entre todos los agentes implicados permitirá retomar las operaciones en el sector. En este proceso, el papel de los gobiernos se torna cada vez más importante. Tanto ayudando financieramente a las empresas del sector como desarrollando acciones que restablezcan la confianza del consumidor”.

The Conversation España es el principal canal de divulgación del conocimiento que emana de las universidades. La ULPGC se adhirió en febrero de 2020 a esta plataforma, tal y como se ha auspiciado desde la CRUE-Universidades españolas. Los investigadores e investigadoras de la ULPGC han publicado más de 60 artículos en este canal, además de un editorial del Rector Rafael Robaina sobre los efectos colaterales del covid-19, en concreto sobre la gestión universitaria, en el boletín que edita diariamente la plataforma.

The Conversation cuenta con ediciones en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Indonesia y África, además de la edición en español, que se lanzó en el verano de 2018 y en poco más de un año ha logrado más de 20 millones de lecturas gracias a la republicación de los artículos en 170 medios de comunicación.