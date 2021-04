Canarias registra su mayor cifra de nuevos casos de los últimos 70 días

Canarias sumó ayer la mayor cifra de nuevos casos de los últimos 70 días: un total de 329. Se trata de repunte que afecta, por el momento, únicamente a las dos islas capitalinas, siendo más acusada la velocidad de contagio que ha adquirido el virus en Tenerife. Así, en el día de ayer, esta isla sumó 166 casos, lo que supone un incremento del 24,6% con respecto a la semana anterior, mientras que Gran Canaria, al registrar 149 casos nuevos, incrementa sus casos un 15% con respecto a la semana pasada. En ambas, se trata de la cifra de nuevos casos más alta en los últimos dos meses. En el caso de Gran Canaria, la isla llevaba sin registrar una cifra tan alta desde el 27 de enero. Para Tenerife ha pasado mucho más. Al menos 100 días lleva la isla sin registrar una cifra de contagios que supere los 150 casos. Hoy, después de tres meses, el paso de unos Carnavales diferentes y la Semana Santa, ha vuelto a suceder. El resto de islas apenas copan el 4% de los diagnósticos del día de ayer. Lanzarote y Fuerteventura sumaron seis casos, respectivamente, y La Palma, dos. En los tres casos, la curva decrece.

Los hospitales.

Los hospitales de Canarias experimentaron ayer un ligero alivio de pacientes, al reducir en cinco sus ingresos hospitalarios, no obstante, cabe resaltar que cuatro varones fallecieron en el día de ayer. En este sentido, tres de ellos de 60, 81 y 83 años sucedieron en Tenerife y uno, con 65 años, ocurrió en Gran Canaria. En total son 397 las personas que se encuentran hospitalizadas en todo el Archipiélago, siendo Tenerife la isla que sufre una mayor presión asistencial (233 pacientes), seguida de Gran Canaria, con 151. Lanzarote notificó dos ingresos en el día de ayer, lo que eleva el total a 7 y La Palma cuenta desde el pasado jueves con cuatro personas hospitalizadas. Fuerteventura las ha reducido a dos. En estos momentos, en las Islas se encuentran 397 pacientes hospitalizados y cabe recordar que la máxima presión asistencial por Covid-19 se experimentó el 30 de marzo de 2020, durante la primera ola, cuando se llegó a un máximo de 488 pacientes ingresados en toda Canarias –aunque la gran mayoría en Tenerife–. Durante la tercera ola, ocurrida entre finales de diciembre de 2020 y febrero de 2021, el volumen máximo de pacientes hospitalizados fue 424.

Sanidad recuerda la importancia de acudir a la cita de vacunación para no propiciar desajustes

El 6% es inmune.

Canarias ha administrado 368.086 dosis de vacunas contra la Covid-19, de las que 12.618 se inocularon el pasado jueves, a pesar del cambio en la pauta de la vacuna de AstraZeneca y la reorganización inmediata de las agendas que conllevó la decisión del Ministerio de Sanidad. Del total de las dosis utilizadas de los tres laboratorios aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (Aemps) para vacunar en Europa, 258.677 eran de Pfizer, 21.953 de Moderna y 86.795 de AstraZeneca. Esto significa que el Archipiélago cuenta con un remanente de 17.400 vacunas de Pfizer, 13.847 de Moderna y hasta 58.400 de AstraZeneca. Durante esta semana se ha adelantado la vacunación a mayores de 80 años, logrando alcanzar al 80% de la población con al menos una dosis y 41,2% con dos. No obstante, Canarias sigue a la cola del estado en inoculación en este grupo prioritario. Sucede lo contrario con la población de entre 60 y 69 años, para los que Canarias ya ha vacunado al menos con una dosis al 23,8%, una de las cifras más altas del país. Respecto al total de la población diana a vacunar (1.871.033 personas), Canarias ya ha logrado inmunizar completamente al 6,1% de su población diana e inocular al menos una dosis al 13,6%.

Reorganización de AstraZeneca.

Los equipos de vacunación del Servicio Canario de la Salud (SCS) han reorganizado las agendas de citación, adaptándolas al cambio de la pauta de administración de la vacuna de AstraZeneca que ahora está indicada para la población mayor de 60 años. En este sentido, hay que recordar que ya se venía administrando las personas con edades entre 60 y 65 años y ahora se extiende hasta los 69 años. Por el momento, continúa suspendida la vacunación a los esenciales, es decir, policías y docentes. En este sentido, Sanidad recuerda la importancia de acudir a la citación para recibir la vacuna, pues el calendario se organiza en función de las vacunas disponibles y la población diana a vacunar en cada momento, por lo que cualquier anulación o incomparecencia puede producir un desajuste en los planes.

La vacunación al personal esencial menor de 60 años permanece anulada hasta nuevo aviso

Torres tranquiliza.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, subrayó ayer que a quienes se les haya inoculado la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca “han pasado unos días en la mayoría de los casos y, si iba a haber algún efecto secundario, ya se habrá producido, si no lo hubo esa persona está ya vacunada y puede tener una efectividad de más del 70%”.

Segundo brote.

Hospital de La Candelaria de Tenerife notificó ayer su segundo brote en tan solo una semana, que afecta a cuatro personas en la planta 4 del centro y que, por el momento, no tiene vínculo con el primero. El hospital se vio obligado ayer a realizar un cribado completo a todo el personal y sus pacientes en aras de conocer si existían más focos de infección. Esto sucedía después de que se hubieran identificado tres contagios más en plantas diferentes que no tenían relación con el primer brote identificado en la planta 8 Norte del hospital este pasado miércoles. Cabe recordar que el brote notificado en esa planta afecta a 20 personas, entre ellos 18 pacientes y dos trabajadores vacunados frente al patógeno. El brote ha sucedido en un momento en el que el hospital no recibe visitas de familiares exteriores dado que la isla se encuadra en nivel 3. La única excepción la podrían permitir los médicos, quienes pueden permitir alguna visita bajo su criterio clínico. Las muestras han sido enviadas a laboratorio donde se encargarán de secuenciarlas para conocer cuál es la variante predominante.