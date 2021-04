Los niños tienen la mitad de riesgo de contraer Covid que los adultos

Nóvoa, vicepresidente de ACIP, explicó que dicho proyecto, realizado durante los primeros meses de la pandemia, consistió en valorar la dinámica de la transmisión dentro de las familias, a partir de casos que habían contraído la infección entre marzo y junio del 2020, con el fin de analizar el rol de los niños en esa infección, además de evaluar los niveles de unas proteínas que intervienen en la entrada celular del virus. “Vimos que los niños se contagian menos que los adultos, un dato que ya conocíamos pero en nuestra serie es prácticamente la mitad, y que los factores que más influyen en el riesgo de contagios dentro de la casa es la edad, es decir, a más edad, más riesgo de contraer la infección, y el compartir habitación con una persona infectada aumenta muchísimo las posibilidad de contraer la Covid”.

Los menores que contraen la infección tienen menos síntomas y un cuadro más leve

En el estudio en el que participaron 650 personas con PCR positiva en Gran Canaria y convivientes, de los que alrededor de 90 eran menores de 18 años, también detectaron que los niños que contraen la Covid-19 tienen menos síntomas que los adultos, “casi un 45% de ellos eran asintomáticos frente al 15% de los adultos”, y en los casos con síntomas, la Covid cursó de forma más leve en los pacientes pediátricos.

Como ejemplo, el pediatra señaló que en los tres meses del estudio, ningún niño ingresó en el hospital, mientras que alrededor de cien adultos fueron hospitalizados -24 en UCI- y 38 fallecieron.

Lo que no pudieron analizar en este estudio fue la capacidad de los menores de contagiar, porque la muestra de casos índice -primera persona contagiada en la casa- fue muy pequeña en el caso de menores. “Sólo tres de los niños que participaron eran casos índice, por lo que no pudimos analizar la capacidad de contagio que tienen, aunque ya está descrito que contagian menos que los adultos”.

La edad avanzada y compartir habitación, elevan la posibilidad de contagio en el hogar

A través de este proyecto también se ha llevado a cabo un análisis para cuantificar la expresión del receptor ECA2 y de la proteasa TMPRSS2, ambos relacionados con la entrada del virus SARS-CoV-2 en las células del epitelio respiratorio, con el objetivo de arrojar más luz sobre su papel en el grado de infectividad del virus según los diferentes grupos de edad. “Es un estudio bastante novedoso, porque no hay mucho publicado en personas afectas de Covid y veíamos que el receptor ECA2 se expresa un poco más en niños más pequeños, lo cual difiere de lo dicho hasta el momento. Y por otro lado vimos que en la proteasa realmente no hay diferencia de expresión entre niños y adultos, hombres y mujeres, ni entre personas con o sin enfermedad. Con lo cual, no parece claro que la cantidad de receptor y de proteasa expresado en vía aérea tenga un impacto en la capacidad de contagio del virus y en la agresividad que tenga el virus”, afirmó Yeray Nóvoa, sobre el estudio financiado por la Fundación DISA, y en el que han colaborado el Servicio de Pediatría del Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria, los servicios de Microbiología de los hospitales Insular y Doctor Negrín, y las unidades de Investigación y de Inmunología del Hospital Negrín.

Ningún menor ha ingresado en el Materno por afectación severa del coronavirus

“Este informe es muy importante porque nos acerca un poco más a la verdad de esta pandemia en la implicación de los niños, ya sabemos que transmiten menos, que se infectan menos, y que el núcleo familiar tiene mucha importancia”, apuntó Svetlana Pavlovic, jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Materno-Infantil. La doctora Pavlovic añadió que dichos resultados también confirman el acierto en la estrategia de regreso a las aulas de los escolares canarios. “Hemos visto que los niños no se contagian en los colegios, se contagian más en su núcleo familiar, de hecho en el estudio sólo hemos tenido tres niños que fueron primer caso en sus hogares”.

Al respecto, el doctor Nóvoa apuntó que en el período de estudio no había colegios aún, “pero aún así, a día de hoy no ha ingresado ningún niño por afectación severa de Covid en la isla, se ha diagnosticado en algunos que ingresan por otro motivo, y la gran mayoría de los que hemos visto los pediatras en Atención Primaria se han contagiado en el núcleo familiar”, concluyó el investigador.

Dinámica de transmisión familiar del virus SARS-CoV-2 en Gran Canaria

A raíz de los resultados obtenidos en el estudio impulsado por la Asociación Canaria de Investigación Pediátrica con la colaboración de DISA, el investigador principal del proyecto, Yeray Nóvoa, señaló que la vacunación contra la Covid-19 en menores precisa aún de muchos ensayos clínicos que avalen la seguridad. “A día de hoy no hay datos de resultados sobre las vacunas en niños, con lo cual las primeras vacunaciones que se hagan a menores deberían ser en el contexto de estudios controlados, ensayos clínicos que permitan evaluar bien. De momento no podemos hablar de vacunaciones en la población infantil porque no hay evaluación de la seguridad, que es lo más importante”, indicó el investigador. En cualquier caso, Nóvoa señaló que, teniendo en cuenta que el riesgo de contagio en los niños es muy inferior al de los adultos, y que son el segmento de población que menos enfermedad severa presenta, “entiendo que ahora mismo no es una prioridad vacunar a los niños, sino primero a los sectores que más riesgo tienen de padecer la infección de forma severa, que son los más mayores”, señaló sobre la estrategia actual de vacunación contra la Covid-19. | M. J. H.