Día de la Madre: La gran familia de Lakbira

«Mi madre es súper paciente y sensible, pero fuerte a la vez». Así es Lakbira Brahim Slaimani, una joven saharaui que ha formado en Canarias junto a su marido Abdeslam Nayem una gran familia de seis hijos. «No lo planificamos, vinieron seis y me alegro mucho, nunca me he arrepentido, gracias a Dios me han salido buenos niños», dice orgullosa de los gemelos de 19 años, Sidi y Brahim, de Laila de 16, de Fátima de 12, Mohamed de 11, y de Hussain, el pequeño, de tres años.

En estos momentos ni su marido ni ella tienen trabajo y viven con el ingreso mínimo vital, una ayuda de 700 euros con la que hace auténticos malabares para sacar adelante a una familia tan numerosa. «No nos falta nada, intentamos salir adelante con lo que tenemos, y nunca falta un plato de lentejas en la mesa”, dice con serenidad. Su secreto es la organización y priorizar lo importante, que para ella es la salud. «Me considero una madre muy luchadora, intento hacer lo posible y lo imposible para sacar adelante a mi familia, si no podemos comer una cosa comemos otra, pero intento que siempre todo vaya bien, siempre se puede si se quiere. Uno no tiene que pensar que el mundo se para porque hoy no tienes para comprar un pan, o para hacer algo, lo importante es tener salud».

Su principal deseo es «lo mejor para mis hijos», y eso pasa por que todos estudien, algo que ella no pudo hacer y es una de las cosas que más lamenta. De momento su deseo va por buen camino, sus hijos mayores, estudian en la Universidad, uno Ingeniería Industrial y el otro ha superado los exámenes de acceso para estudiar en una Universidad de Londres. El resto está en el instituto y en el colegio, excepto el pequeño que nació en enero y por tanto se escolariza el próximo curso 2021/2022. «Como nosotros no hemos estudiado, para mi es importante que ellos lo hagan para que tengan un buen futuro y salgan adelante», señala la joven de El Aaiún, que vive en Gran Canaria desde 1992.

Aunque asegura que los hijos cambian la vida, «sobre todo por la responsabilidad, ya no tienes la misma libertad, para ir de aquí a la esquina te lo tienes que pensar», no cree que haya tenido que renunciar a nada por tener a su familia, sólo lamenta no tener estudio «pero nunca es tarde», confiesa.

Su papel como madre lo define su hija Laila: «Nos ha enseñado humildad, respeto, responsabilidad y mantenernos unidos pase lo que pase. Nosotros como hijos a veces nos dejamos llevar por las amistades y demás, y no nos damos cuenta de muchas cosas, pero ahí está ella para recordarnos que siempre quiere lo mejor para nosotros. Mi madre es única, y queremos darle las gracias por todos los momentos, tanto buenos como malos».