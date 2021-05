Científicos marinos piden unidad para optar a los fondos de recuperación

La ausencia de Canarias en la «primera foto» del reparto de los fondos destinados a las ciencias marinas en los planes complementarios de recuperación, transformación y resiliencia de España para el impulso de la I+D+I, preocupa a los investigadores en las Islas, que han lamentado no participar en la propuesta presentada por la Comunidad Autónoma al Ministerio de Ciencia e Innovación. Reclaman, por tanto, una mayor cohesión y políticas de consenso con todos los centros punteros en investigación oceanográfica en las Islas, a la hora de optar a la financiación estatal.

«Hemos tenido muy poca información, y supimos en marzo que la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información encargó a Plocan -Plataforma Oceánica de Canarias- la redacción de la propuesta de ciencias marinas», indicó Pedro Vélez. El director del Centro Oceanográfico de Canarias -Instituto Español de Oceanografía (IEO)- lamenta que «en ningún momento» contactaran con su centro de investigación. «Nos enteramos después de ser elaborada, y en este caso la apuesta de Plocan no fue para hacer un proyecto innovador o novedoso, sino más un proyecto genérico donde no se aportaron nuevas ideas».

Vélez considera que la Comunidad Autónoma debería haber incluido en la elaboración de la propuesta a todas las instituciones implicadas en las ciencias marinas, no sólo a Plocan, dado que tanto las dos universidades públicas como el Centro Oceanográfico de Canarias lideran investigación puntera a nivel mundial. «La política científica autonómica la lleva el Gobierno de Canarias, las decisiones que toman son las que ellos quieren, pero lo óptimo sería que contara con todos», apunta el director del COC, quien considera que Canarias «no se va a quedar al margen de los fondos de recuperación en el ámbito de las ciencias marinas».

El director del Instituto de Oceanografía y Cambio Global (Iocag) de la Universidad de Las Palmas, Alonso Hernández, también ha lamentado la falta de información y de consenso en la elaboración de la propuesta para optar a los planes complementarios de I+D+I en el ámbito marino. «No hemos intervenido como Instituto en la elaboración de esa propuesta y ni siquiera la conozco. De hecho me he quedado sorprendido al enterarme por la prensa de que Canarias se ha quedado fuera de esos fondos de momento, y espero que el Gobierno Autónomo y el director de la Agencia Canaria de Investigación, pueda reconducir esta sinrazón y que a Canarias le conceda ciencias marinas dentro del programa marco de I+D+I».

La vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Marisol Izquierdo, una de las científicas más destacadas a nivel mundial en el campo de la acuicultura y de la biología marina, ha dado un paso más y ya ha anunciado que la ULPGC ha empezado a trabajar en una propuesta conjunta que aúne a todos los centros e investigadores de Canarias en el ámbito marino.

Directora del Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos-Ecoaqua, hasta que tomó posesión del cargo de vicerrectora el pasado marzo, Marisol Izquierdo señaló que en ningún momento ha tenido conocimiento de que el Gobierno de Canarias estuviera elaborando una propuesta para optar a los fondos estatales de recuperación, y no concibe que Canarias se quede fuera en el área de ciencias marinas. «Ante esta situación la ULPGC está decidida a enviar una propuesta y ya estamos trabajando en ello, donde aunamos todas las instituciones que en Canarias trabajan con temas de ciencias del mar, y si el Gobierno de Canarias quiere defenderla estaríamos encantados».

La investigadora insistió en que no se entiende que a nivel nacional no se cuente con los investigadores canarios en el área de las ciencias marinas. «No se trata de traer más dinero a Canarias en investigación, que también es importante, sino de que cuando aparecen estos programas nacionales de I+D+I, no se puede dejar de contar con los investigadores canario, porque en este tema, somos punteros y estamos muy bien posicionados en todos los rankings».

Izquierdo matizó que ya se está trabajando en un documento consensuado, sólido, alineado y apoyado por investigadores de otras comunidades autónomas. «En la ULPGC tenemos mucho peso a nivel internacional, pero lo importante aquí no es quien lidere la iniciativa, sino que sea una propuesta elaborada entre todos».

Por parte de Plocan, señalaron que no harán declaraciones «hasta que el tema esté cerrado».