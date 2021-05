Los viajeros nacionales ya vacunados y aquellos que hayan pasado la enfermedad podrán veranear a Canarias sin necesidad de mostrar un test a su entrada a las Islas. La Consejería de Sanidad empezará a trabajar en la orden que actualizará la entrada de estas personas a la comunidad autónoma en los próximos días pudiendo entrar en vigor «en cualquier momento a partir del lunes», según adelantó el portavoz del Gobierno, Julio Pérez.

«Ya no se necesitará PCR para quien esté vacunado o quien pase la enfermedad», aseguró Pérez, que insistió en que los flecos se irán detallando en los próximos días. «Sabremos si se acepta viajar sin test con una dosis o cuánto tiempo tiene que haber pasado desde que contrajeron la enfermedad, así como la manera en la que hay que acreditarlo u otras características de aplicación práctica», matizó Pérez. Aquellos que no estén vacunados o no hayan pasado la covid-19, no obstante, tendrán que seguir presentando un test negativo, ya sea PCR o antígenos a su llegada a Canarias, sean residentes o no. En el caso de ser residentes, el Gobierno de Canarias sufraga el precio de la prueba si se realiza en uno de los laboratorios con los que han concertado este servicio en varias partes de España.

Baja Gran Canaria y Tenerife se mantiene.

El Consejo de Gobierno decidió rebajar el nivel de alerta de Gran Canaria al 1, por primera vez desde el mes de diciembre. El portavoz del Gobierno destacó la buena tendencia al descenso que existe en la isla que, aunque es extensible al resto del Archipiélago, no ha repercutido en los semáforos de riesgo de Tenerife y Lanzarote. Ambas se mantendrán al menos una semana más en el nivel 2.

El nivel 1 de alerta supone que las reuniones en las casas y los exteriores en lugares públicos pasan de seis a diez personas; y en bares, cafeterías y restauranes, se seis a diez en el exterior y de cuatro a seis dentro. Además se aumenta el aforo de las terrazas al 100% y el de los interiores al 75%.

El número de casos semanales se ha reducido casi un 9% en todo el Archipiélago

En lo que se refiere a Lanzarote, la isla ha visto incrementar sus indicadores en la última semana lo que ha significado el crecimiento del valor de la tasa. Debido a la alta trazabilidad de los casos y a que los valores de incidencia aún no han representado un alto impacto sobre las camas convencionales y unidades de críticos, la isla permanece en nivel 2, aunque en estrecha vigilancia de lo que suceda en los próximos días.

Menos de un millar de activos.

Por primera vez desde el 5 de septiembre, Tenerife ha descendido de los 1.000 casos activos, después de reducirlo ayer hasta los 999. En este sentido, aunque Tenerife sumó 86 casos (el 61% de todo el Archipiélago), mantiene su tendencia al descenso, pues redujo un 4,8% sus casos con respecto a la semana previa. La evolución negativa de la epidemia es extensible a toda Canarias, dado que el número de casos semanales se redujo casi un 9% en todo el Archipiélago. El mayor descenso se ha producido en Gran Canaria, que en el día de ayer bajó de los 200 casos semanales por primera vez desde mediados de diciembre. Esta situación está generada porque desde hace una semana su media de casos diarios se ha situado en 28, misma cifra que se registró en el día de ayer.

Las islas de Tenerife y Lanzarote se mantienen en el nivel 2 de alerta

23 pacientes menos en tres días.

Solo han bastado tres días para que el Archipiélago haya dado de alta a 23 personas en los hospitales de las Islas. En el día de ayer fueron nueve pacientes los que se dieron de altas, y solo uno de ellos ha sido una persona fallecida. Se trató de un varón de 55 años en Tenerife. Estaba asociado a un brote familiar y permanecía ingresado en el hospital. En total, hay 260 personas hospitalizadas en las Islas, la cifra más baja en casi medio año. La mayor parte se acumula en Tenerife, que cuenta con 175 personas ingresadas. Gran Canaria acumula 78 pacientes.