La ONG SOSDesaparecidos divulgó en la jornada de ayer un nuevo vídeo en el que se puede escuchar la voz de Tomás Gimeno, el hombre que permanece desaparecido junto a sus hijas, Olivia y Anna, desde el pasado 27 de abril. En dicho documento se puede ver a Gimeno, sobre el que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Güímar dictó una orden internacional de búsqueda por secuestro, cuando participó en un certamen para optar a ser piloto de un vehículo de rallyes propiedad de un equipo tinerfeño de la modalidad.

En las imágenes, que datan de hace ocho años, se aprecia cómo el mencionado empresario hace declaraciones sobre sus aspiraciones y sus posibilidades de resultar ganador del concurso, que constaba de diferentes pruebas, como alguna de karting y otras de carácter físico. Después de estar entre los finalistas, Gimeno no consiguió su objetivo, por lo que se truncó esa posibilidad de hacer una temporada en dicho equipo. Las imágenes pertenecen al programa especializado en motor Kronómetro Cero.

Agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil continúan a la espera de la llegada del buque oceanográfico Ángeles Alvariño, con el que un sonar podrá llevar a cabo un barrido lateral de los fondos marinos frente a las costas del Sureste de Tenerife, con el objetivo de hallar algún indicio sobre lo que le pudo haber ocurrido a las pequeñas en la noche del 27 de abril.

Ayer salía en los medios este video de Tomy en el que podemos oír su voz .... una vez más, les pedimos por favor compartir en un intento de que lo encontremos, y con él a Anna y Olivia. Como siempre, gracias de corazón.#bringbackhomeannaandolivia #sosdesaparecidos pic.twitter.com/6Jv5mQigd9 — bringbackhomeannaandolivia (@annayolivia) May 28, 2021

Después de más de un mes de búsqueda de Tomás Gimeno y de sus dos hijas, no han trascendido grandes avances en la investigación del asunto. Y, respecto a los diferentes registros llevados a cabo en la finca del empresario en Igueste de Candelaria, tampoco ha trascendido el hallazgos de restos biológicos de las pequeñas o alguna pista sobre lo que pasó con Olivia y Anna.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) realizaron el análisis de las comunicaciones de Gimeno en la noche y la madrugada de los hechos, después de encender su teléfono móvil con una tarjeta duplicada, con el objetivo también de detectar sus movimientos.

Desde el primer momento quedó confirmado que Tomás Gimeno realizó varias llamadas y envió mensajes de despedida a familiares y amigos en la madrugada del 28 de abril, una vez que salió de Marina Tenerife con su embarcación Esquilón. Y a su exmujer le dijo que nunca volvería a ver a las menores ni a él.