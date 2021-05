Carmen vivía con un maltratador que la tiró desde una altura de 3 pisos, lo que le provocó una lesión medular. Fue en 2010 y a pesar de ser asistida por las urgencias, con intervención policial y testigos, no se investigó. Cuando pudo salir un día del hospital donde se recuperaba de la lesión medular, Carmen denunció ante la policía. Se abrió instrucción del caso, pero finalmente se sobreseyó. Superó el sobreseimiento, se quedó embarazada de Bruno, pero el niño nació en un parto prematuro y sin que acudiera la atención médica debida y que se pidió hasta en 4 ocasiones al 112. Hay tres médicos acusados de homicidio imprudente y a la espera de juicio. La pérdida de Bruno fue el principio del proyecto Run for you, en el que Carmen está implicada. Carreras solidarias para dar visibilidad al atletismo adaptado y facilitar sillas y materiales para fomentar el deporte inclusivo.