El ocio nocturno abre este viernes en Gran Canaria tras diez meses parado

Medio millón de canarios han recibido la inmunización completa contra el coronavirus, lo que supone tres de cada diez personas incluidas en la población diana. Concretamente, 558.904 personas han recibido la pauta vacunal completa contra el virus, mientras otras 413.326 han recibido la primera dosis. En total, en el Archipiélago ya hay 972.230 personas que han recibido, al menos, una dosis de la vacuna, es decir, el 51,9% de la población diana.

La campaña vacunal se centra actualmente en culminar la vacunación en primeras dosis de las personas entre 40 y 49 años, empezar la campaña para el grupo de edad entre 30 y 39 año, inocular segundas dosis en el personal esencial, los mayores de 50 a 65 años y culminar la pauta de vacunación en los mayores de 66.

En este sentido, estos últimos ya están vacunados al 75,5% con dos dosis, lo que supone 217.063 personas. Entre los 60 y 65 años se ha vacunado al 75% con una dosis y al 16% con dos. Cabe recordar que en este grupo los tiempos de inoculación de las segundas dosis son más extensos porque en ellos se ha inoculado AstraZeneca. El 77,4% de las personas entre 50 y 59 años han recibido ya una dosis, mientras que el 49,7% ese grupo etario cuenta ya con las dos dosis. Respecto a las personas de 40 y 49 años, en estas semanas se ha avanzado en su vacunación de modo que 87.527 personas, el 27,18% de este grupo etario han recibido una dosis y el 7,27% está totalmente inmunizado. Esta semana, además, se ha empezado a vacunar a uno de los grupos más jóvenes hasta el momento, de los de 30 a 39 años, entre los que ya está el 5,4% vacunado.

El calendario vacunal va desarrollándose por los grupos de población diana a los que va dirigido y por vacuna disponible destinada a cada grupo de edad según la Estrategia Nacional de Vacunación contra la Covid-19. En este sentido, los equipos de vacunación de cada zona básica de salud van avanzando con cada grupo poblacional según se va finalizando el anterior, priorizando continuar con la máxima cobertura de cada grupo de edad, sin que se paralice el proceso de vacunación en ninguna isla.

Gran Canaria se prepara para la apertura hoy del ocio nocturno. El Consejo de Gobierno acordó el pasado día 10, entre otras medidas, la de autorizar a las islas en nivel de alerta epidemiológica 1, abrir hasta las dos de la madrugada bares, pubs y discotecas, siempre y cuando cumplan determinados requisitos de aforo y ocupación, así como realizar el registro de asistentes. Una medida que, sin embargo, es insuficiente para el sector, que calcula que de momento sólo podrán abrir uno de cada cinco establecimientos.

«Creo sinceramente que muy pocos van a poder abrir, es un gran paso y habrá algunos locales que se arriesguen, pero hay muchos que no van a poder hacerlo porque no les compensan ni el horario ni las formas», indicó Antonio Márquez, vicepresidente de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno de Las Palmas.

«Teniendo en cuenta que más de la mitad del ocio nocturno está en la zona turística, no van a poder abrir porque no hay turismo, y luego podrán abrir sólo locales grandes. Creo que escasamente llega al 20% porque a muchos no les va a compensar de momento. No obstante estamos contentos porque es un paso adelante, y a ver si la semana que viene damos otros», añadió Márquez.

En este sentido, el sector reivindica que la mesa técnica que se ha creado para tal fin continúe su trabajo «y nos sigan teniendo en cuenta» para acelerar la desescalada del ocio nocturno «y poder volver a la normalidad lo antes posible». Contento por el avance de la vacunación en Canarias, Márquez considera que las expectativas son buenas, aunque, de momento, insuficientes para el sector. «Por fin se oye hablar de ocio nocturno después de diez meses, así que el de hoy es el primero de, esperemos, muchos pasos. Pero de momento, no va a haber una apertura masiva del ocio nocturno, sino pequeñita».

Recordemos que los establecimientos de ocio nocturno, como discotecas, bares de copas con y sin actuaciones en directo y karaokes, de islas en nivel de alerta 1 -actualmente Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro- deberán cumplir las limitaciones de aforo (50%) y ocupación máxima establecidas y una adecuada ventilación, tanto en espacios interiores como exteriores, aparte de llevar un registros de clientes para garantizar la trazabilidad ante la posible detección de un caso durante los 30 días siguientes.

La ocupación máxima por mesa será de diez personas en el exterior y de cuatro en espacios interiores. El consumo de alimentos y bebidas se realizará en la mesa, con los clientes sentados, distancia de seguridad de dos metros y uso correcto de la mascarilla, excepto en el momento de la ingesta de alimentos o bebidas. No se permite el baile, por lo que la pista de baile deberá precintarse o, en su caso, ser ocupada por mesas sin sobrepasar el aforo permitido. Asimismo, en los espacios interiores se utilizará ventilación forzada, con el fin de obtener una adecuada renovación del aire.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, señaló ayer que un informe elaborado por la Consejería de Sanidad para encontrar las causas de la persistencia de la incidencia del virus en Tenerife señala que la juventud y la dispersión de la población podrían estar detrás de las cifras que ha calificado en distintas ocasiones como «preocupantes». Sin embargo, no considera que la apertura del ocio nocturno, donde la mayoría de los asistentes son jóvenes, deba repensarse. «No consideramos que sea un peligro adicional», señaló el portavoz, quien, sin embargó, admitió que la relajación de medidas siempre «causa cierta inquietud» entre los miembros del Gobierno, por saber si será «excesiva». «No lo ha sido hasta ahora», insistió el consejero, que recordó que la mayoría de las islas se encuentran en una tendencia de descenso continuado de los casos. Por ejemplo, Gran Canaria sumó en el día de ayer 28 casos, recuperando así su tendencia decreciente. Concretamente, esta semana ha sumado un total de 193 casos, lo que supone un 8% menos que la anterior.

Pérez dedicó gran parte de su comparecencia tras el Consejo de Gobierno a la situación en Tenerife. Al parecer, los pacientes cero están escapando al control del rastreo en la isla, a pesar de contar con el mismo número de rastreadores que Gran Canaria. La diferencia entre ambas no es demasiado importante, pues la capacidad de rastreo en Tenerife es del 71,7% y en Gran Canaria del 75%, sin embargo, la Dirección de Salud Pública cree que esta situación puede estar contribuyendo, junto a las especificidades geográficas y demográficas antes mencionadas, al hasta ahora inexplicable aumento de casos de coronavirus en Tenerife. El Gobierno de Canarias ha decidido no imponer nuevas normas de restricción en Tanerife, aunque sí se ha comprometido a realizar un análisis geográfico territorial más pormenorizado, mejorar la información de rastreo así como reforzar la vigilancia, inspección y sanción. Por otro lado, ha pedido a la población un mayor compromiso en el cumplimiento de las normas vigentes.