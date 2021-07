El conocido como Dj del balcón en Santa Cruz, que durante el confinamiento se dedicó a amenizar los sábados de numerosos vecinos, ha recibido ahora dos sanciones de 601 euros cada una.

Un sábado, «y solo con el objetivo de alegrar» a sus vecinos de Tomé Cano, en Santa Cruz de Tenerife, ante la situación que «estábamos sufriendo», decidió colocar los altavoces en su balcón y amenizar el confinamiento provocado por la pandemia del Covid 19 con diferentes canciones, entre ellas, la popular Marejada. Lo conocían como el Dj del balcón. Durante tres sábados, entre las 18:00 y las 20:00 horas, «parando a las 19:00 para aplaudir a todos aquellos profesionales que estaban poniendo en riesgo su vida para salvarnos a los demás», Luis Martín intentó que las largas tardes de encierro de sus vecinos no se convirtieran en eternas. Y hubiese seguido intentándolo si, y según cuenta, la Policía Local chicharrera y las quejas de algunos residentes no le hubiesen puesto freno. Los agentes acudieron a su casa. La semana pasada, «un año y cuatro meses después de aquello», el Dj del balcón recibió dos notificaciones de sanción por 601 euros cada una, «dinero que ahora no puedo pagar porque estoy en paro».

Luis Martín explica que contaba con la autorización de las comunidades de propietarios de los edificios y «mi única intención era dar un poco de felicidad a mis vecinos con algo de música, pues estábamos encerrados». «Recuerdo que aquel sábado no terminé a las 20:00 horas porque los vecinos me pidieron que siguiera. Les dije que después de tres temas más, acabábamos. Pero empezaron a tocar la puerta de una manera brutal y casi me la tiran abajo. Me sacaron de muy malas formas de mi casa, agarrándome del brazo. Me trataron como si fuera un delincuente. Yo no había hecho nada malo. Eran agentes de la Unipol. Nos identificaron a mí, a mi pareja y a su hijo, que el pobre no tenía nada que ver. Yo paré la música y ahí puse fin a mi iniciativa», manifiesta el Dj.

Este asegura que aún sigue sorprendido después de que el viernes pasado le llegaran dos notificaciones de sanción, «dirigidas a mí y al hijo de mi pareja». «Pero lo más fuerte de todo es lo que se cuenta en esas notificaciones. Se dice que yo me encuentro en la vía pública, en un lugar denominado calle Heliodoro Rodríguez López, que es donde vivo; que pongo resistencia a la autoridad y que hago caso omiso a lo que me piden. Sin embargo, eso no fue así. La música la pongo en el balcón de mi casa y cuando los efectivos de la Policía Local me dicen que la pare, pues la apago», relata este ciudadano. Anuncia que ya ha presentado las correspondientes alegaciones, «aunque sé que es la palabra de la Policía contra la mía».

Por ello, Luis Martín ha solicitado ayuda a los ciudadanos a través de la plataforma Gofundme, con el objetivo de recaudar el dinero necesario para hacer frente a estas dos multas, que suman un total de 1.200 euros, cantidad que se reduciría a la mitad si se realiza el pago voluntario dentro de los 15 días hábiles contados desde el día siguiente al de la notificación, es decir, contados desde el viernes.

«Injusticia»

«Me llamo Dj Martín. En plena pandemia del coronavirus Covid 19 decidí alegrar a mis vecinos con música, sólo los sábados por la tarde, durante dos horas, tres fines de semana. Por este motivo han llegado a mi casa dos denuncias de la Policía de 601 euros cada una, dirigidas a mí y al hijo de mi pareja. Esto se hacía altruistamente, sin beneficio alguno. Ahora estoy en paro y no puedo afrontar el pago de esta injusticia. Ruego la ayuda de quién con buen corazón, como yo hice, pueda ayudarme. Os lo agradecería eternamente», indica el conocido como Dj del balcón en la citada plataforma.