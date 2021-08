Gran Canaria sube a nivel 4 sin que se endurezcan las restricciones

El resto de islas permanece en el mismo nivel de alerta sanitaria, con lo que Tenerife se mantiene en el 4; Fuerteventura y La Palma, en el 3; Lanzarote y La Gomera, en el 2; y El Hierro, en el 1.

Cierran los parques infantiles y se precinta el mobiliario urbano de uso deportivo

Con el paso de Gran Canaria a nivel 4 en la madrugada del domingo al lunes, las reuniones con amigos y familiares no convivientes –tanto en espacios públicos como privados– se mantienen en un máximo de cuatro personas. A pesar de las dudas que generó el auto del TSJC sobre las limitaciones de los horarios de apertura, la hostelería debe cerrar entre las 00.00 y 06.00 horas y el ocio nocturno continuará cerrado.

El aforo máximo de las terrazas de restaurantes, bares y cafeterías sigue en el 75% y las mesas pueden ser hasta seis comensales. La ocupación del interior de los establecimientos hosteleros se limitan a la mitad del aforo y en las mesas puede haber un máximo de cuatro personas. En las barras solo pueden permanecer grupos de dos clientes y quedan prohibidos los bufés y el autoservicio en el interior (excepto en los hoteles, que pueden mantenerse, si son asistidos por un camarero). En ningún caso, habrá que presentar el certificado covid que acredite que los consumidores están vacunados, cuentan con una PCR negativa o han pasado la covid-19 en los últimos seis meses.

Las guaguas están obligadas a circular con un tercio de su aforo y se deben reforzar las líneas con mayor afluencia de usuarios. En los taxis podrán viajar dos personas por fila de asientos, salvo en la plaza de al lado del conductor. Sigue estando prohibido fumar mientras se camina por la calle, salvo si se mantiene permanentemente una distancia de dos metros con el resto de viandantes.

Las visitas a los pacientes hospitalizados continúan suspendidas, a excepción de las situaciones en las que sean necesarias a criterio facultativo. Los usuarios de las residencias de mayores siguen sin poder salir de los centros, pero sí están autorizadas las visitas de sus familiares.

Los centros comerciales han de mantener un nivel de ocupación inferior al 25% en las zonas comunes. Además, queda prohibido el uso de las áreas recreativas, infantiles o de descanso, salvo que pueda garantizarse la desinfección tras cada uso. El aforo de los comercios minoristas está fijado en el 25%.

Los cines, teatros, auditorios y espacios culturales estables podrán seguir funcionando con el 55% del aforo. Si bien, no se podrán celebrar espectáculos públicos –ni al aire libre ni en interior– en recintos que no estén destinados habitualmente a ese fin. Las bibliotecas, gimnasios, iglesias, velatorios y locales de apuestas no podrán superar un tercio de su capacidad. El aforo de las playas se mantiene en el 50% y solo se podrá estar en grupos de cuarto personas como máximo.

El Gobierno regional recomienda el teletrabajo y reduce el aforo de museos y mercadillos

Los campamentos infantiles y juveniles siguen funcionando, con un máximo de 20 participantes y respetando un aforo del 33%. Los espacios de acampada y albergues continuarán cerrados.

Las piscinas de uso comunitario podrán abrir con un tercio de su aforo y grupos de dos personas. Las que son cubiertas y de titularidad pública solo podrán atender a usuarios que necesiten ejercitarse con fines terapéuticos. Los spas y las saunas tendrán que permanecer cerradas.

Entre las medidas que sí se endurecen con el paso a nivel 4 está el cierre de los parques infantiles, dado que se precintará el mobiliario urbano infantil y de uso deportivo. Asimismo, las atracciones de feria pasan de abrir con la mitad de su capacidad al cierre total.

El aforo de los museos, salas de exposiciones, monumentos y otros equipamientos culturales se limita ahora a una cuarta parte de su capacidad y no puede haber grupos de más de cuatro visitantes. Ocurre lo mismo con el aforo de los mercados que se celebran en la calle, que también se reduce al 33% y, además, se prohíbe la organización de mercadillos esporádicos. En las actividades de turismo activo o con un guía no podrán participar más de 12 personas, en lugar de las 20 que podían concurrir en el nivel 3. Las catas populares, tanto en espacios cerrados como abiertos, quedan prohibidas y las juntas de vecinos también, a no ser que sean para abordar temas de fuerza mayor, y tendrían que respetar el 25% del aforo.

En el nivel máximo de alerta sanitaria, el Gobierno de Canarias recomienda facilitar el teletrabajo y que solo se realicen de manera presencial las reuniones que sean imprescindibles.