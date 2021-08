La ‘vacuguagua’ administra 38 dosis en su primera jornada en Gran Canaria

Las dos vacuguaguas del Servicio Canario de la Salud (SCS) comenzaron a operar ayer en las islas capitalinas con el propósito de seguir avanzando en el proceso de inmunización frente al coronavirus. En Gran Canaria fue la plaza de los Jardines del Atlántico el escenario de la cita, donde el vehículo estuvo presente entre las 10.00 y las 14.00 horas con 200 dosis de los sueros contra el patógeno en su interior. No obstante, según informó la Consejería de Sanidad del Ejecutivo autonómico, la jornada concluyó con 38 dosis administradas –34 primeras y cuatro segundas–. La iniciativa se prolongará hasta el 17 de septiembre y llegará a ocho municipios de la Isla en la misma franja horaria y con la misma suma de unidades, aunque podrá aumentar en función de la demanda. Hoy, la guagua repetirá ubicación y permanecerá en el citado espacio del paseo de Las Canteras.

«Aquí se puede vacunar sin cita toda la población a partir de 12 años. También es posible administrar segundas dosis, pero, en estos casos, aconsejamos que la gente acuda a los otros puntos donde también se está vacunando», explicó Juan José Suárez, director de Enfermería de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria. Y es que el objetivo principal es «captar a las personas que, hasta el momento, no han podido vacunarse». Además, los ciudadanos pueden acercarse a este punto para resolver dudas.

Teniendo en cuenta la media registrada en otros espacios de inoculación sin cita, la previsión es poder administrar 30 inyecciones cada hora, si bien este sábado, durante las dos primeras horas de trabajo, solo fueron inoculadas 16, de las cuales 15 correspondieron a primeras dosis. «Ahora es más complicado alcanzar cifras altas porque ya hay mucha gente vacunada, pero es una opción más para ofrecer facilidades a la población», apostilló Suárez.

La vacuguagua recorrerá, además de Las Palmas de Gran Canaria, los municipios de San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Santa Lucía de Tirajana, Ingenio, Agüimes, Telde y Teror. Este último, entre los días 7 y 8 de septiembre, con motivo de las fiestas del Pino. Su última parada, volverá a ser la plaza de los Jardines del Atlántico. En la actividad estarán implicados cada día entre tres y cuatro enfermeros, un auxiliar, un chófer y dos promotores de captación.

José Luis Gómez fue una de las personas que salió ayer por la mañana a dar un paseo y encontró a su paso la vacuguagua. «He estado liado con el trabajo y ahora estoy de vacaciones, por lo que he decidido que es el momento de vacunarme», explicó este usuario de 52 años, quien además valoró de forma muy positiva la puesta en marcha del servicio. «Me parece una idea fantástica y deberían poner más guaguas», apuntó, instantes antes de recibir la profilaxis de Janssen.

Por su parte, Ana Bernal, de 35 años, había conocido la noticia de la activación de la vacuguagua, pero no sabía que ayer iba a estar en la zona de Las Canteras, por lo que, tras encontrarla, no dudó en acercarse al vehículo para recibir el primer pinchazo. Según relató Bernal, no había tenido oportunidad de vacunarse con anterioridad porque se encontraba en Alemania, donde no le indicaron la vacunación por estar en período de lactancia. «No me lo recomendó el médico de la zona, aunque ahora sí es posible. Llegué hace unos días y ya que estoy aquí aprovecho», dijo.

La actividad se desarrolla entre las 10.00 y las 14.00 horas y no hay que solicitar cita

Susi Acosta tiene 53 años y hace unos meses sufrió un tromboembolismo pulmonar que la llevó a someterse a una serie de pruebas, lo que retrasó su participación en la campaña. Ayer, por fin, mientras daba un paseo con su perra, pudo iniciar el proceso de inmunización tras detenerse ante la vacuguagua. «No me he vacunado antes porque me dieron los resultados hace dos días y no me sentía tranquila. La neumóloga me dijo que no me preocupara y que me pusiera la vacuna de Pfizer o la de Moderna», comentó. Para después indicar que, finalmente, las enfermeras le administraron el compuesto desarrollado por Pfizer.

Otra de las personas que se pudo beneficiar este sábado de la iniciativa fue Sofía Martín, una joven de 19 años que tenía cita esa misma jornada en el Hospital Juan Carlos I para recibir el segundo pinchazo de Moderna. «Vivo en el sur y me dieron cita en ese centro, pero ya que estoy aquí aprovecho la ocasión», señaló. Y es que, a su juicio, la activación de la vacuguagua evitará que muchas personas tengan que realizar grandes desplazamientos. «Me parece una decisión excelente y facilita mucho las cosas», afirmó Martín con entusiasmo.

Teniendo en cuenta los datos que maneja la Consejería, hasta el pasado viernes, ya habían completado la pauta de inoculación 1.406.278 personas en las Islas, lo que representa el 71,72% de la población diana. Además, 1.600.535 habían recibido, al menos, una inyección de los sueros.