El «delirio gremial» de los magistrados superiores de Canarias

Ya me he ocupado del primer auto que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en Tenerife (Sala de lo Contencioso-Administrativo). Como veo que son cinco magistrados que forman lo que Iving Janis denominó «Mentalidad de Grupo»; como compruebo que son de «defendella y no enmendalla», lo cual es típico de lo que Milton Rokeach acuñó como «Mente Cerrada»; y como veo que sus 25 nuevas páginas son un viaje a ninguna parte, no he tenido más remedio que leerlas, anotarlas y ¿qué quieren que les diga?, he aprovechado para reírme el fin de semana con amigos, que también se lo han pasado a lo grande leyendo y comentando lo que escriben estos magistrados: don César José García Otero (presidente); doña María del Carmen Sánchez-Parodi Pascua (deliberadora); don Óscar Bosch Benítez (deliberador); doña Gloria Poyatos Matas (deliberadora) y don Evaristo González González (ponente).