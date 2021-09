Descubren 53 monedas romanas de oro en el fondo marino de Xàbia en Alicante

Un día de vacaciones se convirtió en una aventura inolvidable. Luis Lens Pardo y César Gimeno Alcalá disfrutaban con sus familias en la cala del Portitxol de Xàbia. Ambos buceaban. A Luis le sorprendió un destello. "Pero no le di mucha importancia. Todos los días sacamos latas, anzuelos y plásticos. Pensé que era una moneda de diez céntimos". Pasó de largo. Pero luego volvió y el objeto seguía resplandeciendo. Lo cogió y vio otra idéntico. "Lo saqué y pensé que podía ser de un colgante. Pero me sorprendía que se adivinaba la cara de un romano o un griego". Y tanto. La cara era de un emperador de finales del siglo IV y del V. Ese día recuperaron 8 monedas. Fueron el principio de un hallazgo sorprendente de 53 monedas de oro romanas. "Cuando lo supimos nos dio un vuelco el corazón", rememoró César, que recordó la emoción que el árqueólogo Álex Pérez sintió. "Me dijo que un descubrimiento como éste es lo que un arqueólogo sueña durante toda la vida".