La Graciosa se pone folclórica

El enlace se inició con la llegada en barco de los invitados a Pedro Barba desde Caleta de Sebo. En el pueblo y a pocos metros del mar se habían instalado las sillas para los asistentes. Allí se encontraban ya la madre de la novia, Mercedes Bernal, y parte de la familia y amigos de Omar Sánchez.

Los convidados llegados en barco reconocieron que el trayecto, en ocasiones complicado según el estado de la mar en esa zona de la isla graciosera, no fue demasiado tranquilo. De hecho, Belén Esteban, una de las invitadas, reconocía nada más desembarcar ante las cámaras de televisión que se encontraba un poco mareada.

Junto a ella en el barco viajaban otros rostros habituales de la prensa rosa como Raquel Bollo, la canaria Amor Moreira, Alba Cortés o la prima de la novia, Isabel Pantoja, Isa Pi para su legión de fans, quien acudió con su novio, Asraf Beno. Chabelita, de hecho, tomó la palabra durante el enlace recordándole a la novia que mientras otros miembros del clan Pantoja no estaban presentes en la boda, ella sí había acudido.

En ese momento volvían a tomar fuerza los desencuentros que caracterizan desde hace unos años a esta popular familia, riñas que alimentan los contenidos de publicaciones y programas de televisión.

La ausencia de buena parte de los Pantoja, en especial de la tonadillera Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera, así como de Bernardo Pantoja Martín, padre de la novia, se justificó por, sobre todo, el fallecimiento el martes por la noche a los 90 años de edad de Ana María Martín Villegas, madre de la folclórica y abuela de Kiko y Anabel Pantoja.

Éste hecho marcó el devenir en las últimas 72 horas del evento, que casi provoca la suspensión del enlace. Al final todo se desarrolló como estaba previsto y a las 18.00 horas en Canarias el novio Omar Sánchez hacía acto de presencia en la playa. Poco después llegaba la popular novia, que cuenta con 1,6 millones de seguidores en su perfil de Instagram.

La pareja desfiló por la playa de Pedro Barba mientras por los altavoces instalados en el lugar sonaba la canción Some one you loved, de Lewis Capaldi, un tema que, al parecer, tiene especial significado para la joven pareja.

Vestidos de blanco, como el resto de los casi 70 invitados, a los que se sumaron decenas de curiosos, «Anabel Pantoja lució un estilismo muy idóneo para la ocasión, pero lo cierto es que la hemos visto preciosa porque estaba sonriente, aunque muy emocionada, por encontrarse arropada por todos sus seres queridos», informa Europa Press.

«La sobrina de Isabel Pantoja llevó el pelo suelto y un maquillaje ahumado en tonos marrones. Como complementos, el ramo y unos pendientes de brillantes con pulsera a juego», añadió ayer la agencia de noticias.

Las cámaras de Mediaset ofrecieron en directo la llegada de los contrayentes, una cobertura que arrancó el martes con los periodistas instalados en el muelle de Caleta de Sebo para captar -y entrevistar- a los personajes que llegaban a la isla de La Graciosa para formar parte de esta mediática celebración.

En ese sentido, los profesionales de Telecinco y los fotógrafos de las revistas del corazón desplazados a La Graciosa captaban el miércoles a Irene Rosales, esposa de Kiko Rivera, abandonando la isla junto a sus hijos tras conocer la decisión de Paquirrín de ausentarse de la boda de su prima tras el fallecimiento de su abuela.

La ausencia que ya estaba casi confirmada era la de la cantante Isabel Pantoja. La muerte de su madre esta misma semana disipó las esperanzas de los medios de comunicación, que cruzaban los dedos ante la posibilidad de pillar en tierras gracioseras a la intérprete de Marinero de luces o Se me enamora el alma.

Sin apenas poder hablar, Anabel Pantoja, ya convertida en esposa del grancanario Omar Sánchez, mandaba un mensaje a sus compañeros de Sálvame, programa en el cual colabora. «Un beso muy grande y gracias a los que me queréis», decía muy afectada la recién casada, que dedicó palabras de cariño a Carlota Corredera, presentadora del espacio de Telecinco.

Minutos antes Mercedes Bernal, la madre de la novia, tomó la palabra y agradeció a todos los presentes el enorme esfuerzo por la asistencia. Emocionada declaró su amor a Anabel y dio también la bienvendida a Omar Sánchez a la familia.

A los mediáticos invitados se sumaron asimismo amigos anónimos de la pareja que se han volcado con ellos delante y detrás de las cámaras, así como Susana Molina, que ha acudido con amigos también reconocidos en redes sociales.

Quienes estuvieron presentes fueron los familiares de Omar Sánchez, un joven profesional dedicado al deporte que ha saltado a la fama precisamente por su noviazgo con la sobrina de la folclórica. Omar ha participado en el programa Supervivientes, en Telecinco, lo que lo le ha convertido en uno de los rostros más populares de la cadena y la prensa rosa.

Protagonista sin proponérselo

Chabelita, convertida a su pesar en protagonista del acto de ayer en La Graciosa, sobre las ausencias familiares declaró a los medios de comunicación estar «contenta» por acompañar «a mi prima Anabel hoy y si mi hermano y mi madre no han podido estar yo le voy a mostrar mi apoyo porque creo que se lo merece de nuestra parte», ha señalado la colaboradora, saliendo en defensa de su prima tras las críticas de las últimas horas por no cancelar la fiesta pese al fallecimiento de su abuela.

«Llevaba tiempo sin ver a Isabel Pantoja», dijo por su parte Raquel Bollo sobre la ausencia de la cantante, a quien visitó en Cantora tras la muerte de doña Ana Martín. «Pero aunque llevaba tiempo sin verla nuestra conexión no se había perdido. A pesar de que se haya dicho que se había perdido el contacto, pero yo sé la verdad», ha asegurado Raquel, antes de explicar cómo había encontrado a Isabel: «Si tú pierdes a tu madre, ¿cómo estarías? Hecha polvo. En esos momentos... Ella está hecha polvo», aseguraba ayer a las publicaciones del corazón presentes en La Graciosa.

Durante la ceremonia, Anabel le ha dado las gracias a todas las personas que han querido estar junto a ella en uno de los días más importantes de su vida: «Me falta gente, pero es difícil llegar aquí y es una fecha muy mala».

«Quería estar aquí porque tú te lo mereces», le ha dicho al grancanario Omar Sánchez con la voz entrecortada, según recoge El Periódico. La celebración se extendió hasta bien entrada la noche.