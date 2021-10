Pupitres solidarios en La Palma por el volcán

Las clases están a punto de reanudarse en la zona cero de la crisis volcánica que afecta desde el pasado 19 de septiembre a La Palma. Manuela Armas, consejera de Educación del Gobierno de Canarias, viaja hoy a la Isla Bonita para acordar con la comunidad escolar más castigada por la erupción del volcán de Tajogaite las pautas a seguir en el regreso a las aulas.

El parte de daños es demoledor. La escuela unitaria de Los Campitos (23 alumnos) fue sepultada por las coladas de lava y tampoco existe la de Todoque (25). Además, continúan incomunicadas por carretera la unitaria de Jedey (9), la de Las Manchas Abajo (11) y el Colegio María Milagros Acosta de Puerto Naos (64 alumnos). De esos 132 escolares, solo la familia de un menor ha realizado los trámites para el traslado de un expediente a un lugar alejado de la actividad magmática.

El personal docente, administrativo y de servicios de los centros que interrumpieron las clases a raíz de la erupción del Tajogaite volvió a la actividad presencial esta semana. Este retorno coincide con el refuerzo de las labores de limpieza en las infraestructuras educativas –personal del Cabildo de La Palma y de los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane han colaborado en la retirada de ceniza de patios, canchas, techos y en el interior de las aulas– y la reorganización de los planes y turnos de trabajo de los profesores que tendrán que desplazarse a las infraestructuras en las que serán reubicados los escolares de forma preventiva.

Veinte complejos educativos de Los Llanos de Aridane (13), El Paso (5) y Tazacorte (2) y 4.073 alumnos se han visto perjudicados por una incidencia que se analizará durante la reunión de trabajo que Manuela Armas mantendrá con la dirección de los centros en los que se realizarán los reajustes. El CEE Princesa Acerina de Los Llanos de Aridane será el que soporte el mayor trasvase debido a la recepción de las matrículas de las escuelas unitarias de Los Campitos, Todoque y el Colegio Milagros Acosta (112 alumnos).

También los CEIP Adamancasis de El Paso (8) y el Roque de los Llanos de Aridane (11) incrementarán el número de plazas para el curso 2021-22 debido a una situación de emergencia que en algunos casos aumentará los tiempos de desplazamientos de los 20 minutos, anteriores a que reventara el volcán de Tajogaite, a los 80 o 90 minutos que ahora podría llegar a tardar en recorrer una guagua el trayecto habilitado como alternativa a los cortes de tráfico en la carretera de la costa. Eso sí, todo el transporte escolar será gratuito.

Uno de los asuntos que se van a tratar en el encuentro de esta mañana está asociado a la convivencia del protocolo covid-19 con las medidas excepcionales que se tomarán para limitar la exposición de los alumnos a los gases y las cenizas. «Lo que se estaba haciendo con motivo de la pandemia (toma de temperatura, creación de grupos burbujas, garantizar la distancia de seguridad) no va a cambiar, pero a eso hay que sumar un protocolo específico por la situación de crisis vulcanológica que estamos viviendo en las últimas dos semanas», adelanta Alberto Taño Martín, director insular de Educación, sobre las medidas que se van a tomar para garantizar la eficacia de los planes de evacuación y el buen funcionamiento de servicios como el transporte y el comedor. «Queremos extremar las precauciones para una vuelta sin riesgos», remarca.

Otro de los factores que mayor importancia van a tener a la hora de retomar la actividad tiene que ver con el estado anímico de los alumnos. Casi todos, de manera directa o indirecta, han perdido algo en esta catástrofe y, por lo tanto, se quiere potenciar el apoyo psicológica con los equipos de orientación de los centros que en breve van a reanudar el curso. Sobre la mesa se amontonan los problemas ligados a la recuperación de un pulso educativo –las cuotas de comedor, el material escolar que se perdió arrasado por las coladas, los cambios de rutinas– que tendrá que acostumbrarse a convivir con el volcán.

El kilómetro 0 de una compleja reconstrucción

Alberto Taño Martín, director insular de Educación. es consciente de la ardua tarea que tiene por delante la comunidad educativa en las zonas que han sido devastadas por el volcán de Tajogaite. Sabe que esto no se reduce a un montón de números que hay que cuadrar para colocar los cimientos de una reconstrucción que tiene un componente anímico y moral gigantesco. «No va a ser nada sencillo intentar reconducir, que no normalizar, una situación tan brutal como la que estamos viviendo», comenta un gestor que conoce al detalle las dificultades que existen en el lado en el que se mueven los educadores. Calibrar la fortaleza mental con la que los alumnos regresan a las aulas será una prueba de fuego para ver cómo irá madurando un curso que aún arrastra los efectos de un duro confinamiento. «La sensación de arraigo es algo que también perciben los niños y cuando ven lo que tienen a su alrededor se pierde no es nada sencillo apartar la cabeza de los problemas», subraya Taño Martín en una clara referencia a los «días difíciles» que se están viviendo en la Isla Bonita.