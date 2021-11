Los trabajadores de Salud Pública reclaman mejoras laborales

Un total de 84 trabajadores de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) han rubricado un escrito dirigido al consejero de Sanidad y a los directores del SCS, Salud Pública, Función Pública y Recurso Humanos, en el que demandan un aumento de la plantilla, el reconocimiento de la carrera profesional sanitaria, una mejora retributiva y la adecuación, actualización y acondicionamiento «urgente» del lugar y de los puestos de trabajo. Precisamente, con el propósito de dar un paso más y visibilizar el descontento con las condiciones laborales, hoy, a las 11.00 horas, los profesionales celebrarán una concentración a las puertas de los edificios de la Dirección General de Salud Pública de las dos provincias canarias. «No se trata de una cuestión centrada en el Gobierno actual, sino de un toque de atención para que ofrezcan soluciones a una situación crónica que no se ha arreglado con el paso de los años», indica Amós García Rojas, jefe de la sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del SCS.

Los conflictos inquietan a los trabajadores. De hecho, según explica Amós García, las relaciones de puestos de trabajo de la Dirección General de Salud Pública no se modifican desde hace más de dos décadas. «Si se produce alguna baja por jubilación, por ejemplo, esa plaza no se amortiza. Además, si algún compañero se pone enfermo tampoco viene nadie a sustituirlo», resalta el epidemiólogo. «Es cierto que con la llegada de la pandemia nos han traído muchos recursos del área hospitalaria y Atención Primaria», prosigue, «pero estos compañeros tienen mejores sueldos porque nuestra carrera profesional no está reconocida».

Y es que, en base a las palabras del responsable de la sección de Epidemiología y Prevención, los sanitarios que trabajan en el citado órgano son considerados personal de administración y gestión sanitaria. «Trabajamos para la misma empresa, es decir, para el Servicio Canario de la Salud, por lo que debemos tener el mismo reconocimiento», defiende.

Por todo esto, piden al Gobierno de Canarias que se tomen las medidas pertinentes para resolver los problemas. «Solo queremos que entiendan lo que estamos viviendo y que hagan un esfuerzo por cambiar una situación que es mala para todos. Hay que tener en cuenta que, con el paso del tiempo, se van a seguir produciendo problemas similares a la pandemia de coronavirus, por lo que hay que reforzar la estructura de Salud Pública y mejorar también las instalaciones de los edificios», reivindica el facultativo.

"No podemos ser la cenicienta del sistema sanitario", manifiesta Amós García Rojas

Por su parte, Fernando Martín, jefe del Servicio de Seguridad Alimentaria, se muestra contundente al decir que el personal ya está «agotado física y mentalmente». «Esta crisis sanitaria ha acentuado aún más nuestra situación de precariedad. Durante casi dos años, hemos estado trabajando muchas semanas de lunes a domingo y hemos hecho más horas de las habituales, pero solo nos han pagado una pequeña parte. Nos sentimos agobiados y muy cansados», confiesa.

Lo cierto es que el colectivo ha creado un comité de huelga –compuesto por farmacéuticos, médicos, veterinarios y otros expertos– con el fin de establecer las líneas de diálogo necesarias . «De momento, vamos a ir partido a partido y no vamos a convocar una huelga», señala Amós García, quien además confía en la buena voluntad del Ejecutivo canario para dar respuesta a las demandas. «Confiamos en que se puedan solucionar todos nuestros problemas en un plazo razonable y que se tenga en cuenta que hemos dado todo desde el inicio de la pandemia. Es evidente que no podemos ser la cenicienta de la estructura del sistema sanitario», sentencia.