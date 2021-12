Carreras sin salir de casa: El atleta Samuel García lidera una iniciativa solidaria con los afectados del volcán de La Palma

Hasta corriendo en el salón de casa se están sumando fondos para ayudar a las personas afectadas por la erupción del volcán de Tajogaite. Samuel García, a quien la historia le reservará un lugar de privilegio como el deportista palmero más importante de todos los tiempos, no podía ser extraño a la lluvia de solidaridad que no ha cesado desde el pasado 19 de septiembre. Y es que el velocita canario es el embajador de una carrera impulsada desde el Consejo Superior de Deportes a través de su Fundación Deporte Joven.

Samuel García, campeón nacional en 400 y en 200 metros lisos, bronce en Campeonato Europa por relevos 4x400 metros, y olímpico en los recientes JJOO de Tokio en la misma categoría, representa en primera persona el sentir de los ciudadanos de la Isla Bonita y «la preocupación ante estos años complicados que va a vivir La Palma, debido a la repercusión que esta catástrofe natural tendrá en el turismo y la agricultura».

Por ello, aceptó a servir de «abanderado» de esta acción «que tanto va a ayudar a quienes han perdido no solo sus viviendas, sino su modo de vida», y para lo que considera «muy importante», como es «visibilizar estas iniciativas dirigidas al bien común y que, una vez más, manifiestan que el deporte es una herramienta básica de valores». Los ingresos de esta prueba virtual, que han supuesto seis euros por participantes para dos modalidades a pie de cinco y diez kilómetros, y otra en bicicleta de 25 kilómetros, se van a destinar íntegramente a la Cruz Roja, que desde el primer minuto trabaja en la atención a las personas afectadas por la erupción volcánica del Tajogaite.

García destacó que «desde luego que yo, como palmero, tengo que intentar poner mi granito de arena». Al atleta le pilló la erupción en casa, a pesar de que reside en Barcelona. Estando en la Isla, «te sientes impotente ya que realmente es un desastre natural y poco puedes hacer». Se refiere el deportista a que «si hay un incendio puedes echar una mano a los bomberos. Este no es el caso». Además, califica de «insólita» la erupción en la que «poco puede hacer el ciudadano de a pie».

Samuel se sumó a esta iniciativa «para dar un poco de visibilidad al evento para que a través de esa herramienta que tenemos todos, que es el deporte, también podamos ayudar a los ciudadanos más afectados en la Isla».

Son muchos los fondos que distintas entidades, empresas y particulares han donado para la emergencia, pero a los que la burocracia de las instituciones ha puesto trabas en su reparto, por lo que en este caso se ha elegido a Cruz Roja para la gestión directa.

Hay previstos muchos fondos, que con la burocracia tarda mucho en llegar. Con la aportación de seis euros y una aplicación se ha permitido participar desde cualquier lado de España que directamente será gestionado por la Cruz Roja.

Samuel García pone de relieve que «Cruz Roja hace una labor importante, junto a todos los Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ejército y otras ONG, sumándose otros medios de otras islas».

Samuel, que prosigue su programa de entrenamientos en Barcelona, mantiene contacto constante con amistades que han perdido casas o que se han tenido que ir. De ellos percibe «mucha incertidumbre porque ya cansa lo largo de esta erupción y se nota la fatiga de la gente que está trabajando y, por supuesto, de la gente que está afectada». Por eso, lamenta que «lo peor es la incertidumbre».

Además, el deportista palmero constata que su vara para medir los ánimos de la gente de La Palma son sus padres. «Hablo cada noche con ellos», y cada día le transmiten «la inseguridad, la catástrofe que es, los terremotos que notan», indicando que «lo que era preocupante al principio, se ha vuelto en incertidumbre». Por eso sus padres, como el resto de habitantes de la Isla, «quieren que pare, que no cause más daño, pero la pena es que no podemos hacer nada», lamenta Samuel García.

Uno de los mejores especialistas de los 400 metros lisos del país, que ha participado en todas las competiciones internacionales de nivel, considera que como las personas que salen a correr cada día, «el deporte nos sirve para evadirnos de los problemas laborales y personales».

Por eso, «cuando estoy entrenando son tres o cuatro horas al día en los que no pienso en el volcán, en la situación que pueda estar viviendo la Isla». Esos momentos le ayudan a evadirse, aunque indica que «es cierto que mantienes la preocupación y no puedes rendir igual, pero el deporte nos ayuda a desconectar», haciendo hincapié en que «es la mejor medicina que tengo para poder evadirme».

Ahora, este deportista acostumbrado también a trabajar en equipo con el relevo de 4x400 español que ha batido todos los récords y retos, considera que es importante el trabajo en equipo para la reconstrucción de la Isla, «que nos permitirá llegar más lejos».

García también recalca que los vecinos de La Palma «se están volcando y cada declaración que veo de las personas que han perdido todo, a pesar de ello nos dan un ejemplo a todos de cómo afrontar problemas muy duros y situaciones muy difíciles». Por eso, se atreve a afirmar categóricamente que «los palmeros han dado una lección a todo el mundo y la siguen dando».

El deportista prosigue con su preparación para un apretado calendario de 2022, en el que se aglutinan competiciones internacionales pospuestas desde años anteriores, mientras se afana en superar una pubalgia que afectó a su rendimiento en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio.

8.000 euros recaudados

La Fundación Deporte Joven (FDJ) del Consejo Superior de Deportes (CSD) ya entregó a Cruz Roja los 7.852,42 euros de la recaudación íntegra por la venta de los dorsales de la carrera virtual para ayudar a los damnificados por la erupción en La Palma. La venta de dorsales solidarios y las aportaciones a la fila cero serán canalizados por Cruz Roja para llevar a cabo proyectos a corto, medio y largo plazo para apoyar y asistir a las personas damnificadas por la erupción del volcán de La Palma.

El director general de Deportes del CSD y vicepresidente de la FDJ, Albert Soler, hizo la entrega simbólica del cheque con la aportación al director de Captación, Alianzas con Empresas y RS de Cruz Roja Española, Jaime Gregori, en un acto en que ha estado presente también el director general de la fundación, Félix Jordán de Urríes, y destacado «la importancia» de que el deporte se una ante una situación grave que ha provocado una realidad muy compleja en la Isla.

Cruz Roja integrará esta cantidad a una cartera de proyectos a corto, medio y largo plazo para apoyar y asistir a las personas damnificadas por la erupción del volcán de La Palma, y contribuir a su recuperación. En el ámbito de la asistencia social, Cruz Roja está volcada en la entrega de tarjetas de compra para consumir en supermercados, tarjetas monedero para que puedan destinarlas a sus necesidades específicas, vales para material escolar y ayudas en el alquiler de viviendas.

Del mismo modo, son de gran importancia la entrega de productos nuevos de higiene personal de adulto y bebé, limpieza del hogar, ropa, y de enseres para el hogar, previstos comenzar su reparto en breve, y que incluirá, entre otros, electrodomésticos.

Además, se va a reforzar el apoyo escolar y educativo de menores y se mantiene la atención psicosocial especializada del servicio Cruz Roja Te Escucha para La Palma, así como la intervención en las zonas evacuadas colaborando en la limpieza de ceniza o la retirada de enseres personales, entre otros.