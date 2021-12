¿Cómo se sintió al saber que sería la primera sanitaria española vacunada?

Me sentí emocionada. Fue un gran honor que pensaran en mí.

¿Cómo fue elegida?

La decisión fue del equipo directivo de la residencia Los Olmos, que eligió una persona entre todas las auxiliares que estuvimos trabajando durante toda la pandemia y no cogimos la enfermedad.

¿También fue la primera sanitaria que se puso la segunda dosis, junto a Araceli Hidalgo?

Sí.

¿Y se ha puesto la tercera?

Esta tarde, casualmente, tengo la cita en el hospital.

¿Cómo se encuentra Araceli?

Está igual que la habéis visto hace un año, estupendamente, ya quisiera yo llegar a sus años según está ella, que está fenomenal.

¿Os habéis contagiado alguna de las dos?

No, afortunadamente, no. Yo me he hecho alguna prueba para ver si lo he pasado y no.