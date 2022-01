La confluencia de delta y ómicron dispara los fallecimientos por Covid-19 en Canarias

La confluencia de las variantes delta y ómicron del coronavirus ha disparado los fallecimientos por Covid-19 en Canarias en el mes de enero. El primer mes del año 2022 en Canarias ha registrado más muertes por Covid-19 que los cuatro meses anteriores. Sanidad notificó este viernes 12 fallecimientos -once en edades comprendidas entre 67 y 96 años, y una de 37 años-, que elevan a 245 los registrados en los últimos 28 días, mientras que entre septiembre y diciembre de 2021 fueron 206 las víctimas mortales por la pandemia en las Islas.

El segundo mes con más óbitos de la pandemia fue enero del pasado año, con 114, un 53% menos. La alta tasa de mortalidad obedece a la confluencia de las variantes delta -más peligrosa en cuanto a riesgo de gravedad- y la ómicron -más leve pero con más capacidad de contagio-, según Amós García Rojas, jefe de Epidemiología del Servicio Canario de Salud.

«El aumento de muertes por Covid en todo el país este mes es parte de la herencia de la variante delta -personas que llevaban bastante tiempo ingresadas en UCI y que han fallecido-, pero también la ómicron ha tenido un papel importante, no porque sea más grave, sino porque ha disparado la cifra de contagios. Hemos tenido una incidencia acumulada como nunca en toda la pandemia en Canarias», indicó el epidemiólogo.

García Rojas asegura que en el conjunto de la pandemia, la tasa de mortalidad no es tan grande en la sexta ola teniendo en cuenta el aumento tan espectacular de casos por el alto nivel de infectividad de la ómicron. «Por lógica matemática, eso implica que el número de casos complicados iban a tener cierta presencia. No ha sido tan importante como con otras olas, básicamente por la vacuna, pero si del total de casos hay un 5% que pueden acabar con complicaciones graves, pues no es lo mismo un 5% de 5.000 que de 100, lógicamente en ese contexto de 5.000 va a aumentar la cifra de fallecidos. En definitiva, si no hubiera habido ese incremento tan espectacular de casos no hubiera habido tantas muertes».

El especialista apuntó que, en este escenario de alto nivel de contagiosidad, la vacunación contra la Covid ha supuesto un freno importante de la mortalidad.

«Si no tuviéramos al 90% de la población vacunada, esta incidencia acumulada se traduciría en muchísimos más fallecidos. Si fuera al revés, con un 90% de la población sin vacunar y sólo el 10% vacunada, la variante ómicron, aunque fuera más leve, impactaría mucho sobre los casos graves y complicados, hubiera sido un escenario terrorífico».

El epidemiólogo, presidente de la Asociación Española de Vacunología, también señaló que la variante delta, con un número de casos considerablemente inferior a los registrados con la ómicron, sin embargo, «causó un número de muertes igual o ligeramente inferior al de ahora».

De los 253.797 casos de Covid diagnosticados durante toda la pandemia en Canarias, el 40% están actualmente activos -101.035- debido al alto grado de infectividad de la ómicron

Sobre la tendencia, apuntó que el comportamiento de los virus respiratorios es el de ir presentando con el tiempo una clínica más leve, como ha pasado con la variante ómicron -presente en el 96,4% de los contagios en las Islas-. No obstante, advierte que hay que tener en cuenta el riesgo que supone que las nuevas variantes tengan una alta capacidad de transmisión, «porque eso significa que va a infectar a mucha gente y que vamos a tener que convivir con casos complicados». Por ello, García Rojas aconseja, además de seguir vacunando, «no olvidarnos de reforzar las medidas preventivas, que son mascarilla en interiores, distancia física, buena ventilación de los espacios cerrados, e higiene de manos».

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que presentó este viernes una nueva aplicación para comunicar los positivos por test de autodiagnóstico, notificó 1.838 nuevos contagios de coronavirus, que elevan a 253.797 los casos acumulados desde que comenzó la pandemia, de los que casi el 40% están activos -101.035 en total- debido al alto grado de infectividad de la variante ómicron. De estos positivos diagnosticados, 725 están hospitalizados -15 más que el jueves-, 90 ingresados en UCI y 635 en planta. El resto, 100.310 se encuentran en sus casas aislados con síntomas leves o asintomáticos, el 99,2%.

Asimismo han superado la infección desde que comenzó la crisis sanitaria, 151.378 personas, tras registrarse el último día 815 altas médicas.

En los últimos siete días, se han realizado en el Archipiélago 58.503 pruebas para el diagnóstico del Covid-19, de las que el 28% han resultado positivas, un total de 16.425 test

Tenerife sumó en la última jornada 596 contagios y 46.652 casos activos; mientras que Gran Canaria elevó sus positivos en 41.899 con 918 más que el día anterior. Lanzarote registró 81 nuevos casos y 4.814 activos; Fuerteventura 119 contagios y 6.171 activos; y La Palma sumó 100 y 1.145 activos. La Gomera, con 11 nuevos casos, tiene 136 pacientes diagnosticados; y El Hierro, con 13 más en la última jornada, sus activos ascienden a un total de 218 casos.

Continúa también en descenso la incidencia acumulada en Canarias, tras situarse este viernes en 589,38 casos por cada 100.000 habitantes a los 7 días, frente a los 632,32 registrado el jueves; y a los 14 días bajó de 1915, 98 a los 1.776,77 casos en las últimas 24 horas.

