La crisis sanitaria del coronavirus ha mostrado la delicada situación que sufre la Sanidad en estos dos años de pandemia. Una paciente de la planta 7 del Hospital Insular ha denunciado, a través de un vídeo, la "deplorable" situación en la que se encuentra y la "precariedad" de medios que disponen los enfermos y los trabajadores.

El vídeo, que se ha convertido en viral, muestra la situación de la habitación de la protagonista y apunta que no tiene ni llamador de urgencias, ni teléfono y tampoco televisión. Además el baño está oxidado. "Se me rompió la cama y el espaldar se quedó bloqueado en posición levantada y así, llevó varios días. Nadie ha venido a arregarlo. Ni vendrán", señala.

"Hoy, no me van a dar de almorzar -contaba en ese momento- porque las bandejas de comida están contadas. Hay un paciente mayor al que se le ha caído su bandeja. Pues se ha quedado sin comida; no hay más comido. Es fuerte. Fortísimo", aseveró.

"Esto no es triste. es lo que sigue, es como si fuéramos cachos de carne. Y no solo nosotros, también los profesionales que se desviven por realizar su trabajo. No hay medios para trabajar. Es indignante", critica.

La mujer, que sufrió un brote de Crohn, acudió a Urgencias de su centro de salud y al no poder atenderla por la mencionada patología fue derivada al Hospital Insular, donde acabó ingresada. Tras realizarle una PCR "con tan mala que di positivo de nuevo, a pesar de que en enero había pasado el covid", recuerda la afectada que tuvo que realizar la cuarentena pertinente y realizarse varios test de antígenos en el proceso. "Me preocupé porque tengo un hijo adolescente", añadió.

"Denuncio esta situación porque estoy consciente, puedo hablar y exigir. Pero, aquí hay mucha gente mayor que no puede hablar y da mucha penas. Es horrible; es, precario", señala.

"¿Qué están haciendo con los impuestos que pagamos; qué están haciendo con las seguridades sociales que pagamos. Hay gente aquí que está trabajando sin descansar, doblando turnos". Por favor esto tiene que llegar a dónde sea, hay que buscar una solución, no se puede tapar el sol con un dedo. Hay que vivir con un poco de dignidad?", se pregunta.