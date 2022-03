Tristana toma la palabra en el homenaje de la ULPGC en el Día de la Mujer

«Protesto, me da la gana de protestar contra los hombres, que se han cogido todo el mundo por suyo, y no nos han dejado a nosotras más que las veredas estrechitas por donde ellos no saben andar (…). Yo quiero vivir, ver mundo y enterarme de qué y para qué nos han traído a esta tierra en que estamos. Yo quiero vivir y ser libre». Este fragmento de Tristana, la novela de 1892 de Benito Pérez Galdós cobró vida esta mañana, en el vestíbulo de la sede rectoral de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) con motivo de la celebración del Día de la Mujer, en un acto de homenaje a través de la poesía de Alicia Llarena, Dolores Campos-Herrero, Mary Laurene Browne, Ida Vitale, y la música de la joven cantante Gabriela Suárez.

«Nuestra Universidad celebra el día de la mujer con la palabra lúcida y comprometida de cinco grandes mujeres: cuatro poetas y otra de papel a la que Benito Pérez Galdós dio voz y empoderó a finales del siglo XIX cuando las sufragistas tomaron las calles y Emilia Pardo Bazán la palabra para demandar igualdad en voto, en educación y en oportunidades», señaló la vicerrectora de Proyección Social y Comunicación, Suny Beerly, durante la presentación del acto en el que participaron Carolina Mesa, directora de Igualdad de la ULPGC, la profesora Carmen Márquez, la investigadora del área de Ingeniería y Medio Ambiente Nenna El Kori, Eloina Rodríguez del PAS; la funcionaria Claudia Galván, y la intérprete de lenguaje de signos Arianna Marrero. La ULPGC se sumó ayer a la celebración del Día de la Mujer a través de la poesía y la música Ellas, en representación de todos los colectivos de la comunidad universitaria -alumnas, profesoras, investigadoras y personal de Administración y Servicios-, fueron las encargadas de poner voz al texto de Tristana; y los poemas Retratos de Caballería, de Dolores Campos-Herrero; Son las Mujeres de África, de la liberiana Mary Laurene Browne; Fortuna de la uruguaya Ida Vitale; y Desnutrición, de la canaria Alicia Llarena. «Entre las cuatro poetas no podían faltar Dolores Campos Herrero y nuestra compañera de la Universidad, Alicia Llarena. Y además también quisimos que estuvieran presentes poetas de los continentes americano y africano con los que compartimos hermandad y cultura», apuntó Suny Beerly. El espacio institucional, fue decorado con 11 inmensas cintas malvas con calificativos inscritos para visibilizar a cada mujer, así como una cinta central con la palabra «TODAS» en representación de las mujeres luchadoras, libres, sabias, madres, hermanas, amigas, mujeres inolvidables, mujeres olvidadas, de miedo, sin miedo, mujeres que forman, que piensan, que transforman... En definitiva, de todas las mujeres sin excepción. El acto se cerró con la canción ‘Manos de Mujeres’, interpretada por la joven cantante Gabriela Suárez El acto se cerró con la canción Manos de Mujeres, interpretada por la cantante Gabriela Suárez, un talento joven que destaca por su gran voz dentro del jazz vocal. Recientemente fue galardonada como Mejor Artista Revelación 2021 en los Premios Canarios de la Música, y en 2019 grabó su primer disco, en Nueva York, titulado Moonlight in Vermont. A la conmemoración ayer, 8 de marzo, del Día de la Mujer se sumaron las facultades del Campus del Obelisco -Ciencias de la Educación, Filología y Traducción e Interpretación- y la Biblioteca Universitaria de la ULPGC, que acogió en su Espacio Violeta -en el Campus de Tafira-, la charla de Adriana Cardoso sobre su proceso de supervivencia a la situación de trata y prostitución. Además de la exposición La hija PUTAtiva inDESEADA, en el Aulario de Ciencias Jurídicas.